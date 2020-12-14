Додано: Вів 09 сер, 2022 15:01

zerocool написав: Ромасик написав: Voistov написав: Но уже к началу лета Киев полностью ожил. Но уже к началу лета Киев полностью ожил.

Ни к началу лета ни сейчас. Много, конечно вернулось, но метро ездит раз в 10 минут, наземный транспорт в будние и выходные дни по одному графику, т.е. раз в пол часа. Ни к началу лета ни сейчас. Много, конечно вернулось, но метро ездит раз в 10 минут, наземный транспорт в будние и выходные дни по одному графику, т.е. раз в пол часа.



Сам я в Києві відносно давно не був, але транспорт з початку літа ходить вже за довоєнними графіками, це ж легко перевірити по https://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv/routes

основні тролейбуси типу 18 взагалі раз на 5-6 хвилин.

Метро теж десь 4-5 хв у години пік, і вагони забиті, начебто в 2-3 хв інтервалів поки що немає, але це питання часу.

За словами Кличка, вже 80-90% населення від стандарту у місті, наскільки пам'ятаю. Сам я в Києві відносно давно не був, але транспорт з початку літа ходить вже за довоєнними графіками, це ж легко перевірити поосновні тролейбуси типу 18 взагалі раз на 5-6 хвилин.Метро теж десь 4-5 хв у години пік, і вагони забиті, начебто в 2-3 хв інтервалів поки що немає, але це питання часу.За словами Кличка, вже 80-90% населення від стандарту у місті, наскільки пам'ятаю.

Интересно, кто Кличку верит?Что ему написали, то зицпредседатель и прочитал.Вы еще скажите, что Виталя всерьез занимается проблемами Киева))).Это же надо в традиционный период отпусков заявить, что в Киев вернулось 80-90% жителей. При том, что еще и пляжи закрыты. Да блин, на лето из города обычно процентов тридцать выезжало. Но твою же мать, вот именно сейчас, все дружно не выехали и засели в столице.А интервал метро стал при этом в два раза длиннее, угу. Но тут одно из двух: либо Виталя с цифрами лукавит, либо лучший мэр, пользуясь случаем, преднамеренно забил толстый болт на общественный транспорт Киева.