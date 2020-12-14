Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Счастливый человек, я на следующий год уже в институт поступил. Фактически вы совок не застали и треш 90-х в несознательном возрасте прожили. С другой стороны, кому таки довелось это пережить, трудно хребет сломать. Это вам сейчас 32. По-доброму завидую.
А чим зараз краще, такий же треш відбувається, навіть набагато гірше. І які зараз перспективи у чоловіка призивного віку в Україні? Запланував багато всього на цей рік - продаж квартири і переїзд, кардинальну зміну професії, дитину планували вже в цьому році - все коту під хвіст. Тому, немає чому заздрити, якщо чесно. Я в свої неповні 32 вже пережив 5 операцій і ні разу в житті не був на морі.
Сочувствую по поводу здоровья, надеюсь не критичное что-то. Я не завистливый человек совсем. Но быть 32 (если здоров) - это не плохо. Возраст - это то, что от нас совсем не зависит и чего не купишь ни за какие деньги. Финансовые вопросы - это зависит только от вас. На что вы готовы решиться. Ничего невозможноного нет. Стать моложе не может никто. Стараться сохранить здоровье с возрастом - тоже возможно. Ну а что ждет мир - кто его знает? Может фюррер уже нажимает на красную кнопку?
Voistov написав:Но уже к началу лета Киев полностью ожил.
Ни к началу лета ни сейчас. Много, конечно вернулось, но метро ездит раз в 10 минут, наземный транспорт в будние и выходные дни по одному графику, т.е. раз в пол часа.
недавно был возле Варшавского, ретровиль открыт, парковка перед ним пустая, авто ~30-40% от довоенного количества. ОТ ходит реже чем до войны, и почти пустой ( 5-7 человек не более). Ларьки на остановке не работают.
Вряд ли Киев сильно ожил. Помню в довоенное время метро на отрезке с Академа до Святошина или Лесная - Дарница вагоны забивались полностью. По Фрунзе пробка была всё время, сейчас её нет.
Voistov написав:Но уже к началу лета Киев полностью ожил.
Ни к началу лета ни сейчас. Много, конечно вернулось, но метро ездит раз в 10 минут, наземный транспорт в будние и выходные дни по одному графику, т.е. раз в пол часа.
Сам я в Києві відносно давно не був, але транспорт з початку літа ходить вже за довоєнними графіками, це ж легко перевірити по https://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv/routes основні тролейбуси типу 18 взагалі раз на 5-6 хвилин. Метро теж десь 4-5 хв у години пік, і вагони забиті, начебто в 2-3 хв інтервалів поки що немає, але це питання часу. За словами Кличка, вже 80-90% населення від стандарту у місті, наскільки пам'ятаю.
Voistov написав:Но уже к началу лета Киев полностью ожил.
Ни к началу лета ни сейчас. Много, конечно вернулось, но метро ездит раз в 10 минут, наземный транспорт в будние и выходные дни по одному графику, т.е. раз в пол часа.
Сам я в Києві відносно давно не був, але транспорт з початку літа ходить вже за довоєнними графіками, це ж легко перевірити по https://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv/routes основні тролейбуси типу 18 взагалі раз на 5-6 хвилин. Метро теж десь 4-5 хв у години пік, і вагони забиті, начебто в 2-3 хв інтервалів поки що немає, але це питання часу. За словами Кличка, вже 80-90% населення від стандарту у місті, наскільки пам'ятаю.
Интересно, кто Кличку верит? Что ему написали, то зицпредседатель и прочитал. Вы еще скажите, что Виталя всерьез занимается проблемами Киева))). Это же надо в традиционный период отпусков заявить, что в Киев вернулось 80-90% жителей. При том, что еще и пляжи закрыты. Да блин, на лето из города обычно процентов тридцать выезжало. Но твою же мать, вот именно сейчас, все дружно не выехали и засели в столице. А интервал метро стал при этом в два раза длиннее, угу. Но тут одно из двух: либо Виталя с цифрами лукавит, либо лучший мэр, пользуясь случаем, преднамеренно забил толстый болт на общественный транспорт Киева.
На въезде в Киев с улицы Богатырской делают дом пострадавший от обстрелов. Вроде на Озёрной. Так же видел строй технику на Данилишина, возле Смарт Плазы. Если не ошибаюсь был прилет сбитой рокеты. В общем власть может отреагировать на разрушения, только как будут обстоять дела в случае когда разрушены более двух домов