Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Voistov написав:Но уже к началу лета Киев полностью ожил.
Ни к началу лета ни сейчас. Много, конечно вернулось, но метро ездит раз в 10 минут, наземный транспорт в будние и выходные дни по одному графику, т.е. раз в пол часа.
недавно был возле Варшавского, ретровиль открыт, парковка перед ним пустая, авто ~30-40% от довоенного количества. ОТ ходит реже чем до войны, и почти пустой ( 5-7 человек не более). Ларьки на остановке не работают.
Вряд ли Киев сильно ожил. Помню в довоенное время метро на отрезке с Академа до Святошина или Лесная - Дарница вагоны забивались полностью. По Фрунзе пробка была всё время, сейчас её нет.
Voistov написав:Но уже к началу лета Киев полностью ожил.
Ни к началу лета ни сейчас. Много, конечно вернулось, но метро ездит раз в 10 минут, наземный транспорт в будние и выходные дни по одному графику, т.е. раз в пол часа.
Сам я в Києві відносно давно не був, але транспорт з початку літа ходить вже за довоєнними графіками, це ж легко перевірити по https://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv/routes основні тролейбуси типу 18 взагалі раз на 5-6 хвилин. Метро теж десь 4-5 хв у години пік, і вагони забиті, начебто в 2-3 хв інтервалів поки що немає, але це питання часу. За словами Кличка, вже 80-90% населення від стандарту у місті, наскільки пам'ятаю.
На въезде в Киев с улицы Богатырской делают дом пострадавший от обстрелов. Вроде на Озёрной. Так же видел строй технику на Данилишина, возле Смарт Плазы. Если не ошибаюсь был прилет сбитой рокеты. В общем власть может отреагировать на разрушения, только как будут обстоять дела в случае когда разрушены более двух домов
hume написав:на Данилишина, возле Смарт Плазы. Если не ошибаюсь был прилет сбитой рокеты.
Целые, 2 прилета по з-ду Петровского,на следующий день после первого по з-ду Артема.Батя наблюдал утром с балкона над парком КПИ прошли низко к цели Рядом СШ102 первый этаж без стекол был.Бізнес-школу МІМ тоже зацепило