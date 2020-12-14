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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 сер, 2022 23:45
Investor_K написав:
Ну что там с ценами?
я продаю биткоин по 2млн$ за 1 минету
и квартиру 3-комнатуню на ПОХе за 800к$
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim