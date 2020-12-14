RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10197101981019910200

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 108
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
20%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 00:38

  Investor_K написав:Ну что там с ценами?

Форум опустел.
Народ сутками под отделами продаж на чемоданах нала дежурит, чтобы успеть отовариться до подорожая.
Особо удачливые лекции о плинтусах скрытого монтажа за рубежом читают благоговеющим австрийским инвесторам.
Долярчик отбивается от потенциальных арендаторов с юга, зачастую даже крупным калибром.
В общем и целом, все признаки ракеты на КРЖН налицо. Иногда даже официально сообщают, так мол и так, скоро ракета.
Один Флай грустит.
В лекционный тур его не взяли, а Доллярчик всех южных арендаторов запугал до медвежьей болезни.
Вот так и живём.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11373
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1529 раз.
Подякували: 3383 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:08

  Investor_K написав:Ну что там с ценами?

растём)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14357
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2065 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:59

  beee написав:Мне за славутич предлагают 175куе. Там, где арендаторв пустил.
Продавать?

Есть специалисты по тем местам ?
Славутич и Севен это примерно одно и то же или есть разница ?
Хозяин продает месяца два уже 1к Севен за 125куе с топ-размещением, но не берут.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... g%7Cnormal
vladimir07
 
Повідомлень: 1691
З нами з: 30.01.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 10:02

  vladimir07 написав:
  beee написав:Мне за славутич предлагают 175куе. Там, где арендаторв пустил.
Продавать?

Есть специалисты по тем местам ?
Славутич и Севен это примерно одно и то же или есть разница ?
Хозяин продает месяца два уже 1к Севен за 125куе с топ-размещением, но не берут.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... g%7Cnormal

Нужно добавить шторку в ванную - улетит за неделю
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 281
З нами з: 19.12.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 10:18

Вчера посетил центр, правительственный квартал перекрыт, заходил с тыла. Очень давно не проезжал метро Кловская, удивил жк сигнэйчер. Сегодня посмотрел на цены и удивился ещё раз, кто и зачем там покупает квартиры? Лицезрение крыши "киянки" может приносить радость?
не могу добавить фото, по ссылке картинка 11. там про вид и про количество авто под окнами. подобное счастье может стоить от 155 000 грн/м? про 400 000 грн/м вообще молчу. на том пяточке три дома явно перебор как для этой ценовой категории, имхо!


https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodazha-kvartiry-v-dome-premium-sigment-zhk-signature-metro-klovskaya-IDNuCRP.html?isPreviewActive=1
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2242
З нами з: 13.07.09
Подякував: 886 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:22

  antey1969 написав:
  Investor_K написав:Ну что там с ценами?

Форум опустел.
Народ сутками под отделами продаж на чемоданах нала дежурит, чтобы успеть отовариться до подорожая.
Особо удачливые лекции о плинтусах скрытого монтажа за рубежом читают благоговеющим австрийским инвесторам.
Долярчик отбивается от потенциальных арендаторов с юга, зачастую даже крупным калибром.
В общем и целом, все признаки ракеты на КРЖН налицо. Иногда даже официально сообщают, так мол и так, скоро ракета.
Один Флай грустит.
В лекционный тур его не взяли, а Доллярчик всех южных арендаторов запугал до медвежьей болезни.
Вот так и живём.

Ну да, тоска-пічаль. -50% цін КРЖН в уях не бачу (шоби оточить дополнітєльно Кийофф уже не кавалірками, а полноцєнними 1ками в пєшій доступності до ШРТ).
Тєм врємєнєм оКРЖН 24000 грн. м2 в ямі котлована, це якесь сумашєствіє.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29471
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2528 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:50

  Slon_Nosov написав:Вчера посетил центр, правительственный квартал перекрыт, заходил с тыла. Очень давно не проезжал метро Кловская, удивил жк сигнэйчер. Сегодня посмотрел на цены и удивился ещё раз, кто и зачем там покупает квартиры? Лицезрение крыши "киянки" может приносить радость?
не могу добавить фото, по ссылке картинка 11. там про вид и про количество авто под окнами. подобное счастье может стоить от 155 000 грн/м? про 400 000 грн/м вообще молчу. на том пяточке три дома явно перебор как для этой ценовой категории, имхо!


https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodazha-kvartiry-v-dome-premium-sigment-zhk-signature-metro-klovskaya-IDNuCRP.html?isPreviewActive=1

Да уж... Как-то не зашел проект. Хотя задумывался с масшатабом, но, боюсь, "не на часі". Тут от цены в 4 куе за метр на готовую квартиру со скрытыми плинтусами у народа глаза на лоб лезут, а здесь 6500 за голые стены (вернее окна) в недострое с очень мутными перспективами. Хотя если бы дом закончили, а война не началась - то, может, и нормальная цена.
airmax78
 
Повідомлень: 40825
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5045 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10197101981019910200
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2293, 2294, 2295
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22940 10861178
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 21:52
барабашов
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4893720
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3977
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.