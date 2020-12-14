Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Форум опустел. Народ сутками под отделами продаж на чемоданах нала дежурит, чтобы успеть отовариться до подорожая. Особо удачливые лекции о плинтусах скрытого монтажа за рубежом читают благоговеющим австрийским инвесторам. Долярчик отбивается от потенциальных арендаторов с юга, зачастую даже крупным калибром. В общем и целом, все признаки ракеты на КРЖН налицо. Иногда даже официально сообщают, так мол и так, скоро ракета. Один Флай грустит. В лекционный тур его не взяли, а Доллярчик всех южных арендаторов запугал до медвежьей болезни. Вот так и живём.
Вчера посетил центр, правительственный квартал перекрыт, заходил с тыла. Очень давно не проезжал метро Кловская, удивил жк сигнэйчер. Сегодня посмотрел на цены и удивился ещё раз, кто и зачем там покупает квартиры? Лицезрение крыши "киянки" может приносить радость? не могу добавить фото, по ссылке картинка 11. там про вид и про количество авто под окнами. подобное счастье может стоить от 155 000 грн/м? про 400 000 грн/м вообще молчу. на том пяточке три дома явно перебор как для этой ценовой категории, имхо!
Форум опустел. Народ сутками под отделами продаж на чемоданах нала дежурит, чтобы успеть отовариться до подорожая. Особо удачливые лекции о плинтусах скрытого монтажа за рубежом читают благоговеющим австрийским инвесторам. Долярчик отбивается от потенциальных арендаторов с юга, зачастую даже крупным калибром. В общем и целом, все признаки ракеты на КРЖН налицо. Иногда даже официально сообщают, так мол и так, скоро ракета. Один Флай грустит. В лекционный тур его не взяли, а Доллярчик всех южных арендаторов запугал до медвежьей болезни. Вот так и живём.
Ну да, тоска-пічаль. -50% цін КРЖН в уях не бачу (шоби оточить дополнітєльно Кийофф уже не кавалірками, а полноцєнними 1ками в пєшій доступності до ШРТ). Тєм врємєнєм оКРЖН 24000 грн. м2 в ямі котлована, це якесь сумашєствіє.
Slon_Nosov написав:Вчера посетил центр, правительственный квартал перекрыт, заходил с тыла. Очень давно не проезжал метро Кловская, удивил жк сигнэйчер. Сегодня посмотрел на цены и удивился ещё раз, кто и зачем там покупает квартиры? Лицезрение крыши "киянки" может приносить радость? не могу добавить фото, по ссылке картинка 11. там про вид и про количество авто под окнами. подобное счастье может стоить от 155 000 грн/м? про 400 000 грн/м вообще молчу. на том пяточке три дома явно перебор как для этой ценовой категории, имхо!
Да уж... Как-то не зашел проект. Хотя задумывался с масшатабом, но, боюсь, "не на часі". Тут от цены в 4 куе за метр на готовую квартиру со скрытыми плинтусами у народа глаза на лоб лезут, а здесь 6500 за голые стены (вернее окна) в недострое с очень мутными перспективами. Хотя если бы дом закончили, а война не началась - то, может, и нормальная цена.
Slon_Nosov написав:Вчера посетил центр, правительственный квартал перекрыт, заходил с тыла. Очень давно не проезжал метро Кловская, удивил жк сигнэйчер. Сегодня посмотрел на цены и удивился ещё раз, кто и зачем там покупает квартиры? Лицезрение крыши "киянки" может приносить радость? не могу добавить фото, по ссылке картинка 11. там про вид и про количество авто под окнами. подобное счастье может стоить от 155 000 грн/м? про 400 000 грн/м вообще молчу. на том пяточке три дома явно перебор как для этой ценовой категории, имхо!
Был месяц назад в центре. Начал обход с любимого верехнего Печерска - торговый центр напротив совминов Суворова-Павленко закрыт, его обсыкают и рисуют балончиками орды панков летовского типа. Постапокалиптичненько. Липки да, всее в блокпостах, не погуляешь. Дошел до пресловутого ЯГ - ну чем ближе, тем больше трехэтажных обрисованых царских хрущей с балконами держащимеся на честном слове. ЯГ окружен какими-то некогда элитными, а сейчас облезлыми брежневками, состояние хуже среднекиевского. Теперь не скоро в центр потянет.
Slon_Nosov написав:Вчера посетил центр, правительственный квартал перекрыт, заходил с тыла. Очень давно не проезжал метро Кловская, удивил жк сигнэйчер. Сегодня посмотрел на цены и удивился ещё раз, кто и зачем там покупает квартиры? Лицезрение крыши "киянки" может приносить радость? не могу добавить фото, по ссылке картинка 11. там про вид и про количество авто под окнами. подобное счастье может стоить от 155 000 грн/м? про 400 000 грн/м вообще молчу. на том пяточке три дома явно перебор как для этой ценовой категории, имхо!
hume написав:на Данилишина, возле Смарт Плазы. Если не ошибаюсь был прилет сбитой рокеты.
Целые, 2 прилета по з-ду Петровского,на следующий день после первого по з-ду Артема.Батя наблюдал утром с балкона над парком КПИ прошли низко к цели Рядом СШ102 первый этаж без стекол был.Бізнес-школу МІМ тоже зацепило