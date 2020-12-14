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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10198101991020010201>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 108
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
20%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 00:38

  Investor_K написав:Ну что там с ценами?

Форум опустел.
Народ сутками под отделами продаж на чемоданах нала дежурит, чтобы успеть отовариться до подорожая.
Особо удачливые лекции о плинтусах скрытого монтажа за рубежом читают благоговеющим австрийским инвесторам.
Долярчик отбивается от потенциальных арендаторов с юга, зачастую даже крупным калибром.
В общем и целом, все признаки ракеты на КРЖН налицо. Иногда даже официально сообщают, так мол и так, скоро ракета.
Один Флай грустит.
В лекционный тур его не взяли, а Доллярчик всех южных арендаторов запугал до медвежьей болезни.
Вот так и живём.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:08

  Investor_K написав:Ну что там с ценами?

растём)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:59

  beee написав:Мне за славутич предлагают 175куе. Там, где арендаторв пустил.
Продавать?

Есть специалисты по тем местам ?
Славутич и Севен это примерно одно и то же или есть разница ?
Хозяин продает месяца два уже 1к Севен за 125куе с топ-размещением, но не берут.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... g%7Cnormal
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 10:02

  vladimir07 написав:
  beee написав:Мне за славутич предлагают 175куе. Там, где арендаторв пустил.
Продавать?

Есть специалисты по тем местам ?
Славутич и Севен это примерно одно и то же или есть разница ?
Хозяин продает месяца два уже 1к Севен за 125куе с топ-размещением, но не берут.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... g%7Cnormal

Нужно добавить шторку в ванную - улетит за неделю
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 10:18

Вчера посетил центр, правительственный квартал перекрыт, заходил с тыла. Очень давно не проезжал метро Кловская, удивил жк сигнэйчер. Сегодня посмотрел на цены и удивился ещё раз, кто и зачем там покупает квартиры? Лицезрение крыши "киянки" может приносить радость?
не могу добавить фото, по ссылке картинка 11. там про вид и про количество авто под окнами. подобное счастье может стоить от 155 000 грн/м? про 400 000 грн/м вообще молчу. на том пяточке три дома явно перебор как для этой ценовой категории, имхо!


https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodazha-kvartiry-v-dome-premium-sigment-zhk-signature-metro-klovskaya-IDNuCRP.html?isPreviewActive=1
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:22

  antey1969 написав:
  Investor_K написав:Ну что там с ценами?

Форум опустел.
Народ сутками под отделами продаж на чемоданах нала дежурит, чтобы успеть отовариться до подорожая.
Особо удачливые лекции о плинтусах скрытого монтажа за рубежом читают благоговеющим австрийским инвесторам.
Долярчик отбивается от потенциальных арендаторов с юга, зачастую даже крупным калибром.
В общем и целом, все признаки ракеты на КРЖН налицо. Иногда даже официально сообщают, так мол и так, скоро ракета.
Один Флай грустит.
В лекционный тур его не взяли, а Доллярчик всех южных арендаторов запугал до медвежьей болезни.
Вот так и живём.

Ну да, тоска-пічаль. -50% цін КРЖН в уях не бачу (шоби оточить дополнітєльно Кийофф уже не кавалірками, а полноцєнними 1ками в пєшій доступності до ШРТ).
Тєм врємєнєм оКРЖН 24000 грн. м2 в ямі котлована, це якесь сумашєствіє.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:50

  Slon_Nosov написав:Вчера посетил центр, правительственный квартал перекрыт, заходил с тыла. Очень давно не проезжал метро Кловская, удивил жк сигнэйчер. Сегодня посмотрел на цены и удивился ещё раз, кто и зачем там покупает квартиры? Лицезрение крыши "киянки" может приносить радость?
не могу добавить фото, по ссылке картинка 11. там про вид и про количество авто под окнами. подобное счастье может стоить от 155 000 грн/м? про 400 000 грн/м вообще молчу. на том пяточке три дома явно перебор как для этой ценовой категории, имхо!


https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodazha-kvartiry-v-dome-premium-sigment-zhk-signature-metro-klovskaya-IDNuCRP.html?isPreviewActive=1

Да уж... Как-то не зашел проект. Хотя задумывался с масшатабом, но, боюсь, "не на часі". Тут от цены в 4 куе за метр на готовую квартиру со скрытыми плинтусами у народа глаза на лоб лезут, а здесь 6500 за голые стены (вернее окна) в недострое с очень мутными перспективами. Хотя если бы дом закончили, а война не началась - то, может, и нормальная цена.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 12:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Slon_Nosov написав:Вчера посетил центр, правительственный квартал перекрыт, заходил с тыла. Очень давно не проезжал метро Кловская, удивил жк сигнэйчер. Сегодня посмотрел на цены и удивился ещё раз, кто и зачем там покупает квартиры? Лицезрение крыши "киянки" может приносить радость?
не могу добавить фото, по ссылке картинка 11. там про вид и про количество авто под окнами. подобное счастье может стоить от 155 000 грн/м? про 400 000 грн/м вообще молчу. на том пяточке три дома явно перебор как для этой ценовой категории, имхо!


Был месяц назад в центре. Начал обход с любимого верехнего Печерска - торговый центр напротив совминов Суворова-Павленко закрыт, его обсыкают и рисуют балончиками орды панков летовского типа. Постапокалиптичненько. Липки да, всее в блокпостах, не погуляешь. Дошел до пресловутого ЯГ - ну чем ближе, тем больше трехэтажных обрисованых царских хрущей с балконами держащимеся на честном слове. ЯГ окружен какими-то некогда элитными, а сейчас облезлыми брежневками, состояние хуже среднекиевского. Теперь не скоро в центр потянет.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 12:21

  Slon_Nosov написав:Вчера посетил центр, правительственный квартал перекрыт, заходил с тыла. Очень давно не проезжал метро Кловская, удивил жк сигнэйчер. Сегодня посмотрел на цены и удивился ещё раз, кто и зачем там покупает квартиры? Лицезрение крыши "киянки" может приносить радость?
не могу добавить фото, по ссылке картинка 11. там про вид и про количество авто под окнами. подобное счастье может стоить от 155 000 грн/м? про 400 000 грн/м вообще молчу. на том пяточке три дома явно перебор как для этой ценовой категории, имхо!


https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodazha-kvartiry-v-dome-premium-sigment-zhk-signature-metro-klovskaya-IDNuCRP.html?isPreviewActive=1


Это для тех кому в Вайт Лайнс далеко из Гудвайна ездить. Но вообще на Мечникова и без этого дома плотненькое движение. А когда его заселят, то будет совсем грустно.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 12:22

  Мизантрóп написав:
  hume написав:на Данилишина, возле Смарт Плазы. Если не ошибаюсь был прилет сбитой рокеты.
Целые, 2 прилета по з-ду Петровского,на следующий день после первого по з-ду Артема.Батя наблюдал утром с балкона над парком КПИ прошли низко к цели :lol: Рядом СШ102 первый этаж без стекол был.Бізнес-школу МІМ тоже зацепило

это когда?
Унуноктий
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