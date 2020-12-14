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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10198101991020010201

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 108
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
20%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 12:33

  airmax78 написав:
  Slon_Nosov написав:Вчера посетил центр, правительственный квартал перекрыт, заходил с тыла. Очень давно не проезжал метро Кловская, удивил жк сигнэйчер. Сегодня посмотрел на цены и удивился ещё раз, кто и зачем там покупает квартиры? Лицезрение крыши "киянки" может приносить радость?
не могу добавить фото, по ссылке картинка 11. там про вид и про количество авто под окнами. подобное счастье может стоить от 155 000 грн/м? про 400 000 грн/м вообще молчу. на том пяточке три дома явно перебор как для этой ценовой категории, имхо!


https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodazha-kvartiry-v-dome-premium-sigment-zhk-signature-metro-klovskaya-IDNuCRP.html?isPreviewActive=1

Да уж... Как-то не зашел проект. Хотя задумывался с масшатабом, но, боюсь, "не на часі". Тут от цены в 4 куе за метр на готовую квартиру со скрытыми плинтусами у народа глаза на лоб лезут, а здесь 6500 за голые стены (вернее окна) в недострое с очень мутными перспективами. Хотя если бы дом закончили, а война не началась - то, может, и нормальная цена.


да там изначально все уныло, дом на склоне холма, вокруг треш... из позитива прямая ветка на борисполь (шутка, если что)! Linden Luxury Residences - лажа построенная на месте школьной спортивной площадки, продолжение безумия застройщиков и городской власти. целевая аудитория, вероятно, залетные инопланетяне.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 12:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Іпотечне кредитування з початку повномасштабної війни фактично зупинилося. Сьогодні ж бачимо перші паростки його відновлення.

Яким буде цей процес? Найкраще розповідатимуть конкретні цифри.

Ми повертаємося до щомісячної публікації результатів опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів.

Для зручності створено окрему сторінку (https://cutt.ly/yZ3koNC) на офіційному сайті НБУ, де публікуватиметься така інформація:
загальна заборгованість за іпотечними кредитами та кількість іпотечних договорів;
обсяги та кількість нових іпотечних кредитів на первинному та вторинному ринках нерухомості;
середні ефективні відсоткові ставки за звітний місяць;
нові іпотечні кредити в регіональному розрізі.

Наразі у файлі з даними за 2022 рік представлена інформація, отримана в липні 2022 року від 30 банків, що мають іпотечні портфелі чи здійснювали іпотечне кредитування протягом останніх кількох років та надіслали відповіді за звітний період (січень–червень цього року).

Детальніше: https://cutt.ly/2Z3j6xT
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:06

  vladimir07 написав:
  beee написав:Мне за славутич предлагают 175куе. Там, где арендаторв пустил.
Продавать?

Есть специалисты по тем местам ?
Славутич и Севен это примерно одно и то же или есть разница ?
Хозяин продает месяца два уже 1к Севен за 125куе с топ-размещением, но не берут.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... g%7Cnormal


Я,как лже-"продавец", рабочий на объекте кароч, по моему делитанскому мнению, основанному на продаже 2к, 3к:
1. Севен. Политика продаж Столицы - неудачная. Слишком низкие цены на старте.
Но работать со столицей в плане получения прав собственности или переуступки - одно удовольствие. У меня их было с десяток. 10 тыс грн переуступка. Если дать копейку, то в нерабочее время сделают доки и переуступка может быть на след. день.
Права собственности- налажено как часы. Всё в офисе на Б.Хмельницкого.

Севен больше семейный.

2. Славутич. Мне кажется немного выше уровень. Больше для молодёжи. Авто и контингент приличный. Ближе к метро.

У обоих крайне важен корпус. Вид на Аркадию неликвид.

Не смотря на всё, в Севен квартиры продавались быстрее. Фиг знает почему.

Про заречный, славутич и севен знаю всё. Нужно будет, спрашивайте
beee
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:10

Всегда считал что Славутич - стильней, модней и молодежней и в среднем на полкласса выше Севена
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:16

  fox767676 написав:Всегда считал что Славутич - стильней, модней и молодежней и в среднем на полкласса выше Севена

Имхо- аналогично
Достаточно зайти в МОП Славутич, пройти по территории. Даже на фонарях не сэкономили, откосы рельефа- в гранит. брусчатке
beee
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:19

Но он и дороже был. Когда все начиналось и сомнений не было. А сейчас такие вопросы - похвала Севену )
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:50

  fox767676 написав:Всегда считал что Славутич - стильней, модней и молодежней и в среднем на полкласса выше Севена


был уверен, что жк славутич - это придорожное недоразумение, ан нет, есть ценители...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:26

  Slon_Nosov написав:
  fox767676 написав:Всегда считал что Славутич - стильней, модней и молодежней и в среднем на полкласса выше Севена


был уверен, что жк славутич - это придорожное недоразумение, ан нет, есть ценители...

Мне тоже как-то весь этот район непонятен: между промкой, ПОХом и мостом. С невероятной плотностью застройки. И как я понимаю там далеко не конец и будет строиться еще как минимум столько же, сколько уже построено.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:28

  striped написав:Это для тех кому в Вайт Лайнс далеко из Гудвайна ездить. Но вообще на Мечникова и без этого дома плотненькое движение. А к̶о̶г̶д̶а̶ его заселят, то будет совсем грустно.

Если
Ромасик
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