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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10199102001020110202

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 108
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
20%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:41

  airmax78 написав:Мне тоже как-то весь этот район непонятен: между промкой, ПОХом и мостом. С невероятной плотностью застройки. И как я понимаю там далеко не конец и будет строиться еще как минимум столько же, сколько уже построено.

Другое дело на Львовской площади все гармонично налеплено. 2-этажные исторические здания плавно переткают в 30-этажные одоробла. И уже больше ничего не впихнешь невпихуемого. Или еще можно?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Весь пох с его нелепым, я бы даже сказал абсурдным угловато-цилиндрическим экспрессионизмом, выстроенным вдоль какой-то автомагистрали это одно сплошное недоразумение в архитектурном плане.
Если в этом недоразумении вычленять что-то рациональное и пытаться найти, на сколько это вообще возможно, архитектурную привлекательность, то ЗЙ, СЧ и СН - катят, выражаясь технически

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beee
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Ромасик написав:Единственный жк, у которого есть собственная станция метро

Там і міст практично "власний". :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:49

  beee написав:Весь пох с его нелепым, я бы даже сказал абсурдным угловато-цилиндрическим экспрессионизмом, выстроенным вдоль какой-то автомагистрали это одно сплошное недоразумение в архитектурном плане.
...

это не "недоразумение"
это архитектурные излишества :mrgreen:
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:50

  beee написав:Весь пох с его нелепым, я бы даже сказал абсурдным угловато-цилиндрическим экспрессионизмом, выстроенным вдоль какой-то автомагистрали это одно сплошное недоразумение в архитектурном плане.
Если в этом недоразумении вычленять что-то рациональное и пытаться найти, на сколько это вообще возможно, архитектурную привлекательность, то ЗЙ, СЧ и СН - катят, выражаясь технически

Так вы не путайте архитектуру 2000х с 2020
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:51

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Мне тоже как-то весь этот район непонятен: между промкой, ПОХом и мостом. С невероятной плотностью застройки. И как я понимаю там далеко не конец и будет строиться еще как минимум столько же, сколько уже построено.

Другое дело на Львовской площади все гармонично налеплено. 2-этажные исторические здания плавно переткают в 30-этажные одоробла. И уже больше ничего не впихнешь невпихуемого. Или еще можно?

В Киеве нет района, где не постарались так называемые архитекторы.
И ладно, что с них взять-им дали бабки. Но как можно главному архитектору Киева не понимать свою историческую значимость? И согласовывать такое. Загадка
beee
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:51

  Faceless написав:
  Ромасик написав:Единственный жк, у которого есть собственная станция метро

Там і міст практично "власний". :mrgreen:

В принципе да, priority pass)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:53

  beee написав:В Киеве нет района, где не постарались так называемые архитекторы.
И ладно, что с них взять-им дали бабки. Но как можно главному архитектору Киева не понимать свою историческую значимость? И согласовывать такое. Загадка

Какому из?
Назовите его имя, мы хоть будем знать, кого мокать за Кловский 7?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:05

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Мне тоже как-то весь этот район непонятен: между промкой, ПОХом и мостом. С невероятной плотностью застройки. И как я понимаю там далеко не конец и будет строиться еще как минимум столько же, сколько уже построено.

Другое дело на Львовской площади все гармонично налеплено. 2-этажные исторические здания плавно переткают в 30-этажные одоробла. И уже больше ничего не впихнешь невпихуемого. Или еще можно?

Район Львовской площади - вообще пустырь если с ПОХом по плотности застройки сравнивать. Да и как вообще можно исторический центр со спальниками сравнивать? Язык не поворачивается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:05

  Ромасик написав:
  beee написав:В Киеве нет района, где не постарались так называемые архитекторы.
И ладно, что с них взять-им дали бабки. Но как можно главному архитектору Киева не понимать свою историческую значимость? И согласовывать такое. Загадка

Какому из?
Назовите его имя, мы хоть будем знать, кого мокать за Кловский 7?

Бабушкина - пдрса.
airmax78
 
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