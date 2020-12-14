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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 сер, 2022 15:41
airmax78 написав:
Мне тоже как-то весь этот район непонятен: между промкой, ПОХом и мостом. С невероятной плотностью застройки. И как я понимаю там далеко не конец и будет строиться еще как минимум столько же, сколько уже построено.
Другое дело на Львовской площади все гармонично налеплено. 2-этажные исторические здания плавно переткают в 30-этажные одоробла. И уже больше ничего не впихнешь невпихуемого. Или еще можно?
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Ромасик
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Додано: Сер 10 сер, 2022 15:42
Весь пох с его нелепым, я бы даже сказал абсурдным угловато-цилиндрическим экспрессионизмом, выстроенным вдоль какой-то автомагистрали это одно сплошное недоразумение в архитектурном плане.
Если в этом недоразумении вычленять что-то рациональное и пытаться найти, на сколько это вообще возможно, архитектурную привлекательность, то ЗЙ, СЧ и СН - катят, выражаясь технически
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beee
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Додано: Сер 10 сер, 2022 15:49
Ромасик написав:
Единственный жк, у которого есть собственная станция метро
Там і міст практично "власний".
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Додано: Сер 10 сер, 2022 15:49
beee написав:
Весь пох с его нелепым, я бы даже сказал абсурдным угловато-цилиндрическим экспрессионизмом, выстроенным вдоль какой-то автомагистрали это одно сплошное недоразумение в архитектурном плане.
...
это не "недоразумение"
это архитектурные излишества
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Додано: Сер 10 сер, 2022 15:50
beee написав:
Весь пох с его нелепым, я бы даже сказал абсурдным угловато-цилиндрическим экспрессионизмом, выстроенным вдоль какой-то автомагистрали это одно сплошное недоразумение в архитектурном плане.
Если в этом недоразумении вычленять что-то рациональное и пытаться найти, на сколько это вообще возможно, архитектурную привлекательность, то ЗЙ, СЧ и СН - катят, выражаясь технически
Так вы не путайте архитектуру 2000х с 2020
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Ромасик
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Додано: Сер 10 сер, 2022 15:51
Ромасик написав: airmax78 написав:
Мне тоже как-то весь этот район непонятен: между промкой, ПОХом и мостом. С невероятной плотностью застройки. И как я понимаю там далеко не конец и будет строиться еще как минимум столько же, сколько уже построено.
Другое дело на Львовской площади все гармонично налеплено. 2-этажные исторические здания плавно переткают в 30-этажные одоробла. И уже больше ничего не впихнешь невпихуемого. Или еще можно?
В Киеве нет района, где не постарались так называемые архитекторы.
И ладно, что с них взять-им дали бабки. Но как можно главному архитектору Киева не понимать свою историческую значимость? И согласовывать такое. Загадка
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beee
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Додано: Сер 10 сер, 2022 15:53
beee написав:
В Киеве нет района, где не постарались так называемые архитекторы.
И ладно, что с них взять-им дали бабки. Но как можно главному архитектору
Киева не понимать свою историческую значимость? И согласовывать такое. Загадка
Какому из?
Назовите его имя, мы хоть будем знать, кого мокать за Кловский 7?
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Ромасик
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Додано: Сер 10 сер, 2022 16:05
Ромасик написав: airmax78 написав:
Мне тоже как-то весь этот район непонятен: между промкой, ПОХом и мостом. С невероятной плотностью застройки. И как я понимаю там далеко не конец и будет строиться еще как минимум столько же, сколько уже построено.
Другое дело на Львовской площади все гармонично налеплено. 2-этажные исторические здания плавно переткают в 30-этажные одоробла. И уже больше ничего не впихнешь невпихуемого. Или еще можно?
Район Львовской площади - вообще пустырь если с ПОХом по плотности застройки сравнивать. Да и как вообще можно исторический центр со спальниками сравнивать? Язык не поворачивается.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 16:05
Ромасик написав: beee написав:
В Киеве нет района, где не постарались так называемые архитекторы.
И ладно, что с них взять-им дали бабки. Но как можно главному архитектору
Киева не понимать свою историческую значимость? И согласовывать такое. Загадка
Какому из?
Назовите его имя, мы хоть будем знать, кого мокать за Кловский 7?
Бабушкина - пдрса.
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