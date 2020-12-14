Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ромасик написав:Так вы не путайте архитектуру 2000х с 2020
Если глав архитектура пропускает убогие предварительные проекты на предварительных слушаниях и ни у кого из десяти архитекторов (условно) не возникает вопрос к материалу...на выходе получаем киевское зодчество.
Всегда , как пример, вспоминаю путь Столица груп. Низкоэтажная Липинка с хорошими семейными метражами. Необычный Хофман, красиво вписанный Квартет, который стал доминантой района, низко/разноэтажный Варшавский с претензией на квартальную застройку. А потом понеслись 25 этажные стены с 15 квартирами на этаже и без подземных паркингов в 2020 году. Ну как же так. Деградация застройки идёт полным ходом. Единственное изменение к лучшему в архитектуре Киева это центр. Последние лет 5 в центре стараются строить что-то более менее интересное. Здесь явно прослеживается чье-то влияние. Иначе всякие Панорамы, Авеню14-16 и прочие 40 этажные дилдо засрали остатки несвободной земли.
Уже писал, что на обзоре скайлайна левого берега ПОХ смотрится как сплошная 25этажная стена.
beee написав:В Киеве нет района, где не постарались так называемые архитекторы. И ладно, что с них взять-им дали бабки. Но как можно главному архитектору Киева не понимать свою историческую значимость? И согласовывать такое. Загадка
Врядли Кловский утверждали с тем стеклянным нацюцюрником, скорее всего "творческое развитие". Без него - терпимо. Липска вежа еще менее уместна, имхо. Вообще дикость конечно строить что-то выше 15 этажей в центре, и гигантские стены на набережных.
beee написав:В Киеве нет района, где не постарались так называемые архитекторы. И ладно, что с них взять-им дали бабки. Но как можно главному архитектору Киева не понимать свою историческую значимость? И согласовывать такое. Загадка
Какому из? Назовите его имя, мы хоть будем знать, кого мокать за Кловский 7?
Бабушкина - пдрса.
Вики пишет годы его творения 1996-2003. А это строилось около 2010
airmax78 написав:Район Львовской площади - вообще пустырь если с ПОХом по плотности застройки сравнивать. Да и как вообще можно исторический центр со спальниками сравнивать? Язык не поворачивается.
Я бы даже сказал дыра. На похе хоть все эти башни гармонично сочетаются одна с другой. А это царская архитектура, псевдо-царская, и сверху еще торчит какая стекляшка. Не говоря о том, какие общаги ЯГ понастраивал во дворе (4-7) секции. Но лан, там это никто кроме счастливых жителей не видит
fox767676 написав:Врядли Кловский утверждали с тем стеклянным нацюцюрником, скорее всего "творческое развитие". Без него - терпимо. Липска вежа еще менее уместна, имхо. Вообще дикость конечно строить что-то выше 15 этажей в центре, и гигантские стены на набережных.
Да, стекляшку точно на ходу долепливали. Но вроде и без нее этажность пересматривали, как и Г9А, которую Ющ грозился снести. Вот Г9А, вероятно Бабшкино. БЦ Парус его заслуга. Хотя для меня он более менее терпим. С парковками бы только порешали. БЦ Леонардо его бяка стеклянная ни к селу ни к городу.
Ромасик написав:Так вы не путайте архитектуру 2000х с 2020
Если глав архитектура пропускает убогие предварительные проекты на предварительных слушаниях и ни у кого из десяти архитекторов (условно) не возникает вопрос к материалу...на выходе получаем киевское зодчество.
Всегда , как пример, вспоминаю путь Столица груп. Низкоэтажная Липинка с хорошими семейными метражами. Необычный Хофман, красиво вписанный Квартет, который стал доминантой района, низко/разноэтажный Варшавский с претензией на квартальную застройку. А потом понеслись 25 этажные стены с 15 квартирами на этаже и без подземных паркингов в 2020 году. Ну как же так. Деградация застройки идёт полным ходом. Единственное изменение к лучшему в архитектуре Киева это центр. Последние лет 5 в центре стараются строить что-то более менее интересное. Здесь явно прослеживается чье-то влияние. Иначе всякие Панорамы, Авеню14-16 и прочие 40 этажные дилдо засрали остатки несвободной земли.
Уже писал, что на обзоре скайлайна левого берега ПОХ смотрится как сплошная 25этажная стена.
То одно дело на пустырях поха лепить 25 этажную стену (не нравится, не ездите), другое дело посреди исторической застройки, нате получите.
Столица груп хз. Туманяна 3 и ДнепрНаб 26 тоже их давние творения.
Ромасик Г9А мне очень даже норм. Как и Даймонд, хотья в идеале можно было на этажа 3-4 понизить. Читал что когда проектировали брежневскую элитку на Суворова-Павленко специально заморочились делать нестандартную 13 (а не 16) этажность, чтобы не сильно на исторические виды влиять. Всt cтарания похерены кловскими и жк-"панорамами"