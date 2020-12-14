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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 108
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
20%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:41

  Ромасик написав:Так вы не путайте архитектуру 2000х с 2020

Если глав архитектура пропускает убогие предварительные проекты на предварительных слушаниях и ни у кого из десяти архитекторов (условно) не возникает вопрос к материалу...на выходе получаем киевское зодчество.

Всегда , как пример, вспоминаю путь Столица груп. Низкоэтажная Липинка с хорошими семейными метражами. Необычный Хофман, красиво вписанный Квартет, который стал доминантой района, низко/разноэтажный Варшавский с претензией на квартальную застройку. А потом понеслись 25 этажные стены с 15 квартирами на этаже и без подземных паркингов в 2020 году. Ну как же так. Деградация застройки идёт полным ходом. Единственное изменение к лучшему в архитектуре Киева это центр. Последние лет 5 в центре стараются строить что-то более менее интересное. Здесь явно прослеживается чье-то влияние. Иначе всякие Панорамы, Авеню14-16 и прочие 40 этажные дилдо засрали остатки несвободной земли.

Уже писал, что на обзоре скайлайна левого берега ПОХ смотрится как сплошная 25этажная стена.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:42

  beee написав:В Киеве нет района, где не постарались так называемые архитекторы.
И ладно, что с них взять-им дали бабки. Но как можно главному архитектору Киева не понимать свою историческую значимость? И согласовывать такое. Загадка

Опередили меня. Плюсую
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:44

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:[
Назовите его имя, мы хоть будем знать, кого мокать за Кловский 7?

Бабушкина - пдрса.

Он же и был главным архитектором города. Не помню только он протянул Кловский7 будучи главным архитектором, или уже нет
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:04

Врядли Кловский утверждали с тем стеклянным нацюцюрником, скорее всего "творческое развитие". Без него - терпимо. Липска вежа еще менее уместна, имхо. Вообще дикость конечно строить что-то выше 15 этажей в центре, и гигантские стены на набережных.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:10

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:
  beee написав:В Киеве нет района, где не постарались так называемые архитекторы.
И ладно, что с них взять-им дали бабки. Но как можно главному архитектору Киева не понимать свою историческую значимость? И согласовывать такое. Загадка

Какому из?
Назовите его имя, мы хоть будем знать, кого мокать за Кловский 7?

Бабушкина - пдрса.

Вики пишет годы его творения 1996-2003. А это строилось около 2010
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:15

  airmax78 написав:Район Львовской площади - вообще пустырь если с ПОХом по плотности застройки сравнивать. Да и как вообще можно исторический центр со спальниками сравнивать? Язык не поворачивается.

Я бы даже сказал дыра.
На похе хоть все эти башни гармонично сочетаются одна с другой. А это царская архитектура, псевдо-царская, и сверху еще торчит какая стекляшка. Не говоря о том, какие общаги ЯГ понастраивал во дворе (4-7) секции. Но лан, там это никто кроме счастливых жителей не видит
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:19

  fox767676 написав:Врядли Кловский утверждали с тем стеклянным нацюцюрником, скорее всего "творческое развитие". Без него - терпимо. Липска вежа еще менее уместна, имхо. Вообще дикость конечно строить что-то выше 15 этажей в центре, и гигантские стены на набережных.

Да, стекляшку точно на ходу долепливали. Но вроде и без нее этажность пересматривали, как и Г9А, которую Ющ грозился снести. Вот Г9А, вероятно Бабшкино. БЦ Парус его заслуга. Хотя для меня он более менее терпим. С парковками бы только порешали. БЦ Леонардо его бяка стеклянная ни к селу ни к городу.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:28

  hume написав:
  Ромасик написав:Так вы не путайте архитектуру 2000х с 2020

Если глав архитектура пропускает убогие предварительные проекты на предварительных слушаниях и ни у кого из десяти архитекторов (условно) не возникает вопрос к материалу...на выходе получаем киевское зодчество.

Всегда , как пример, вспоминаю путь Столица груп. Низкоэтажная Липинка с хорошими семейными метражами. Необычный Хофман, красиво вписанный Квартет, который стал доминантой района, низко/разноэтажный Варшавский с претензией на квартальную застройку. А потом понеслись 25 этажные стены с 15 квартирами на этаже и без подземных паркингов в 2020 году. Ну как же так. Деградация застройки идёт полным ходом. Единственное изменение к лучшему в архитектуре Киева это центр. Последние лет 5 в центре стараются строить что-то более менее интересное. Здесь явно прослеживается чье-то влияние. Иначе всякие Панорамы, Авеню14-16 и прочие 40 этажные дилдо засрали остатки несвободной земли.

Уже писал, что на обзоре скайлайна левого берега ПОХ смотрится как сплошная 25этажная стена.

То одно дело на пустырях поха лепить 25 этажную стену (не нравится, не ездите), другое дело посреди исторической застройки, нате получите.

Столица груп хз. Туманяна 3 и ДнепрНаб 26 тоже их давние творения.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:29

Ромасик
Г9А мне очень даже норм. Как и Даймонд, хотья в идеале можно было на этажа 3-4 понизить.
Читал что когда проектировали брежневскую элитку на Суворова-Павленко специально заморочились делать нестандартную 13 (а не 16) этажность, чтобы не сильно на исторические виды влиять. Всt cтарания похерены кловскими и жк-"панорамами"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:38

Фильм о Бабушкине
Всю блевотину Киева показали как ложью тому
https://youtu.be/gVG_gB2qELk
Ромасик
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