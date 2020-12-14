Додано: Сер 10 сер, 2022 17:41

Ромасик написав: Так вы не путайте архитектуру 2000х с 2020 Так вы не путайте архитектуру 2000х с 2020

Если глав архитектура пропускает убогие предварительные проекты на предварительных слушаниях и ни у кого из десяти архитекторов (условно) не возникает вопрос к материалу...на выходе получаем киевское зодчество.Всегда , как пример, вспоминаю путь Столица груп. Низкоэтажная Липинка с хорошими семейными метражами. Необычный Хофман, красиво вписанный Квартет, который стал доминантой района, низко/разноэтажный Варшавский с претензией на квартальную застройку. А потом понеслись 25 этажные стены с 15 квартирами на этаже и без подземных паркингов в 2020 году. Ну как же так. Деградация застройки идёт полным ходом. Единственное изменение к лучшему в архитектуре Киева это центр. Последние лет 5 в центре стараются строить что-то более менее интересное. Здесь явно прослеживается чье-то влияние. Иначе всякие Панорамы, Авеню14-16 и прочие 40 этажные дилдо засрали остатки несвободной земли.Уже писал, что на обзоре скайлайна левого берега ПОХ смотрится как сплошная 25этажная стена.