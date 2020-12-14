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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 10 сер, 2022 18:40
fox767676 написав:Ромасик
Г9А мне очень даже норм. Как и Даймонд, хотья в идеале можно было на этажа 3-4 понизить.
Читал что когда проектировали брежневскую элитку на Суворова-Павленко специально заморочились делать нестандартную 13 (а не 16) этажность, чтобы не сильно на исторические виды влиять. Всt cтарания похерены кловскими и жк-"панорамами"
Мне тоже нравится, хотя Г9А уже морально устаревает. Но построили с нарушениями ведь. А даймонд я не уверен насколько уместно висит на склонах. От части символ человеческой жадности, дикости и коррупции
Старожил с Институтской мне рассказывал что во времена тоталитарного СССР какой-то великий архитектор хотел там что-то втулить, но с Москвы надавали по рукам. А с приходом незалежности, руки развязались. Ющ надавать уже не смог.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 10 сер, 2022 18:45, всього редагувалось 2 разів.
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Ромасик
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Додано: Сер 10 сер, 2022 18:44
Ромасик написав:
То одно дело на пустырях поха лепить 25 этажную стену (не нравится, не ездите), другое дело посреди исторической застройки, нате получите.
Столица груп хз. Туманяна 3 и ДнепрНаб 26 тоже их давние творения
Ну да, кармические последствия во 2м случае гораздо сильнее.
И в Столице групп видимо кто-то недолюбливает Левобережку, раз для нее упорно самые примитивные свои проекты делали. ИМХО даже то место заслуживает чуть большего. Туманяна 3, да еще лет 11 назад отметили мезальянс локации и архитектуры - "повезло тем кто хотел это место за небольшие деньги" - подумал тогда я.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 18:48
fox767676 так, а какая там локация? Промка. В других местах - дикие степи.
Кашу маслом не испортишь
Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 10 сер, 2022 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
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Додано: Сер 10 сер, 2022 18:49
Ромасик написав: airmax78 написав:
Район Львовской площади - вообще пустырь если с ПОХом по плотности застройки сравнивать. Да и как вообще можно исторический центр со спальниками сравнивать? Язык не поворачивается.
Я бы даже сказал дыра.
На похе хоть все эти башни гармонично сочетаются одна с другой. А это царская архитектура, псевдо-царская, и сверху еще торчит какая стекляшка. Не говоря о том, какие общаги ЯГ понастраивал во дворе (4-7) секции. Но лан, там это никто кроме счастливых жителей не видит
ПОХ і гармонічно в одному реченні не вживаються
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Додано: Сер 10 сер, 2022 18:51
Ромасик написав: fox767676 написав:Ромасик
Г9А мне очень даже норм. Как и Даймонд, хотья в идеале можно было на этажа 3-4 понизить.
Читал что когда проектировали брежневскую элитку на Суворова-Павленко специально заморочились делать нестандартную 13 (а не 16) этажность, чтобы не сильно на исторические виды влиять. Всt cтарания похерены кловскими и жк-"панорамами"
Мне тоже нравится, хотя Г9А уже морально устаревает. Но построили с нарушениями ведь. А даймонд я не уверен насколько уместно висит на склонах. От части символ человеческой жадности, дикости и коррупции
Старожил с Институтской мне рассказывал что во времена тоталитарного СССР какой-то великий архитектор хотел там что-то втулить, но с Москвы надавали по рукам. А с приходом незалежности, руки развязались. Ющ надавать уже не смог.
Та ліпили з порушеннями в усі часи. Та ж баба з щитом, маразм гігантизму
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