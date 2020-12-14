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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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  #<1 ... 10200102011020210203

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 108
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
20%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:48

fox767676 так, а какая там локация? Промка. В других местах - дикие степи.
Кашу маслом не испортишь
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 10 сер, 2022 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
  airmax78 написав:Район Львовской площади - вообще пустырь если с ПОХом по плотности застройки сравнивать. Да и как вообще можно исторический центр со спальниками сравнивать? Язык не поворачивается.

Я бы даже сказал дыра.
На похе хоть все эти башни гармонично сочетаются одна с другой. А это царская архитектура, псевдо-царская, и сверху еще торчит какая стекляшка. Не говоря о том, какие общаги ЯГ понастраивал во дворе (4-7) секции. Но лан, там это никто кроме счастливых жителей не видит
ПОХ і гармонічно в одному реченні не вживаються
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
  fox767676 написав:Ромасик
Г9А мне очень даже норм. Как и Даймонд, хотья в идеале можно было на этажа 3-4 понизить.
Читал что когда проектировали брежневскую элитку на Суворова-Павленко специально заморочились делать нестандартную 13 (а не 16) этажность, чтобы не сильно на исторические виды влиять. Всt cтарания похерены кловскими и жк-"панорамами"

Мне тоже нравится, хотя Г9А уже морально устаревает. Но построили с нарушениями ведь. А даймонд я не уверен насколько уместно висит на склонах. От части символ человеческой жадности, дикости и коррупции
Старожил с Институтской мне рассказывал что во времена тоталитарного СССР какой-то великий архитектор хотел там что-то втулить, но с Москвы надавали по рукам. А с приходом незалежности, руки развязались. Ющ надавать уже не смог.
Та ліпили з порушеннями в усі часи. Та ж баба з щитом, маразм гігантизму
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Ромасик написав:fox767676 так, а какая там локация? Промка. В других местах - дикие степи.
Кашу маслом не испортишь



Промка везде была, и на Печерске вместе с бараками, общагами и ржавыми гаражами.
Чем ближе к центру\станциям метро\уникальному ланшафту, тем быстрее она вытесняется модной застройкой. Ну вот на Окипной так получилось, а на бывшей Расковой почему-то несовсем. Хотя место уж точно получше комфорт-тауна
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 10 сер, 2022 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 19:16

  beee написав:
  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Мне тоже как-то весь этот район непонятен: между промкой, ПОХом и мостом. С невероятной плотностью застройки. И как я понимаю там далеко не конец и будет строиться еще как минимум столько же, сколько уже построено.

Другое дело на Львовской площади все гармонично налеплено. 2-этажные исторические здания плавно переткают в 30-этажные одоробла. И уже больше ничего не впихнешь невпихуемого. Или еще можно?

В Киеве нет района, где не постарались так называемые архитекторы.
И ладно, что с них взять-им дали бабки. Но как можно главному архитектору Киева не понимать свою историческую значимость? И согласовывать такое. Загадка


Ему (вообще ИМ.ю так как их уже поменялось за 30 лет) тодже дают бабки, чтобы согласовывал и не сильно упирался в свою историческую значимость.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 19:46

  fox767676 написав:
  Ромасик написав:fox767676 так, а какая там локация? Промка. В других местах - дикие степи.
Кашу маслом не испортишь
Промка везде была, и на Печерске вместе с бараками, общагами и ржавыми гаражами.
Чем ближе к центру\станциям метро\уникальному ланшафту, тем быстрее она вытесняется модной застройкой. Ну вот на Окипной так получилось, а на бывшей Расковой почему-то несовсем. Хотя место уж точно получше комфорт-тауна

Я изначально о гармонии на Львовской площади, где могли бы сохранить старый стиль. Никто же не запрещает на Шулявке Дубаи настроить
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 19:48

  Faceless написав:Та ліпили з порушеннями в усі часи. Та ж баба з щитом, маразм гігантизму

Баба то символ Киева. Не хотят сносить. Я им предлагал 4ый вариант в голосовании.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 20:07

  fox767676 написав:Врядли Кловский утверждали с тем стеклянным нацюцюрником, скорее всего "творческое развитие". Без него - терпимо. Липска вежа еще менее уместна, имхо. Вообще дикость конечно строить что-то выше 15 этажей в центре, и гигантские стены на набережных.

Вы правы, черный нацюцюрнык согласовывали на отдельной комиссии в рамках повышения этажности здания, изначально его быть не должно.

Липська вежа тоже та ещё жемчужина, но у этого дома есть один неоспоримый плюс, его практически не видно.

Безусловно Киев заслуживает проекты мирового уровня, но подходить нужно с умом. Иначе в очередном дворе c исторической застройкой появится свой Тарян (ничего против таряна не имею, проект действительно интересный и не только по киевским меркам).
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