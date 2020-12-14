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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 сер, 2022 18:48
fox767676 так, а какая там локация? Промка. В других местах - дикие степи.
Кашу маслом не испортишь
Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 10 сер, 2022 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 18:49
Ромасик написав: airmax78 написав:
Район Львовской площади - вообще пустырь если с ПОХом по плотности застройки сравнивать. Да и как вообще можно исторический центр со спальниками сравнивать? Язык не поворачивается.
Я бы даже сказал дыра.
На похе хоть все эти башни гармонично сочетаются одна с другой. А это царская архитектура, псевдо-царская, и сверху еще торчит какая стекляшка. Не говоря о том, какие общаги ЯГ понастраивал во дворе (4-7) секции. Но лан, там это никто кроме счастливых жителей не видит
ПОХ і гармонічно в одному реченні не вживаються
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Додано: Сер 10 сер, 2022 18:51
Ромасик написав: fox767676 написав:Ромасик
Г9А мне очень даже норм. Как и Даймонд, хотья в идеале можно было на этажа 3-4 понизить.
Читал что когда проектировали брежневскую элитку на Суворова-Павленко специально заморочились делать нестандартную 13 (а не 16) этажность, чтобы не сильно на исторические виды влиять. Всt cтарания похерены кловскими и жк-"панорамами"
Мне тоже нравится, хотя Г9А уже морально устаревает. Но построили с нарушениями ведь. А даймонд я не уверен насколько уместно висит на склонах. От части символ человеческой жадности, дикости и коррупции
Старожил с Институтской мне рассказывал что во времена тоталитарного СССР какой-то великий архитектор хотел там что-то втулить, но с Москвы надавали по рукам. А с приходом незалежности, руки развязались. Ющ надавать уже не смог.
Та ліпили з порушеннями в усі часи. Та ж баба з щитом, маразм гігантизму
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Додано: Сер 10 сер, 2022 18:56
Ромасик написав:
fox767676 так, а какая там локация? Промка. В других местах - дикие степи.
Кашу маслом не испортишь
Промка везде была, и на Печерске вместе с бараками, общагами и ржавыми гаражами.
Чем ближе к центру\станциям метро\уникальному ланшафту, тем быстрее она вытесняется модной застройкой. Ну вот на Окипной так получилось, а на бывшей Расковой почему-то несовсем. Хотя место уж точно получше комфорт-тауна
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 10 сер, 2022 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 19:16
beee написав: Ромасик написав: airmax78 написав:
Мне тоже как-то весь этот район непонятен: между промкой, ПОХом и мостом. С невероятной плотностью застройки. И как я понимаю там далеко не конец и будет строиться еще как минимум столько же, сколько уже построено.
Другое дело на Львовской площади все гармонично налеплено. 2-этажные исторические здания плавно переткают в 30-этажные одоробла. И уже больше ничего не впихнешь невпихуемого. Или еще можно?
В Киеве нет района, где не постарались так называемые архитекторы.
И ладно, что с них взять-им дали бабки
. Но как можно главному архитектору Киева не понимать свою историческую значимость?
И согласовывать такое. Загадка
Ему (вообще ИМ.ю так как их уже поменялось за 30 лет) тодже дают бабки, чтобы согласовывал и не сильно упирался в свою историческую значимость.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 19:46
fox767676 написав: Ромасик написав:
fox767676 так, а какая там локация? Промка. В других местах - дикие степи.
Кашу маслом не испортишь
Промка везде была, и на Печерске вместе с бараками, общагами и ржавыми гаражами.
Чем ближе к центру\станциям метро\уникальному ланшафту, тем быстрее она вытесняется модной застройкой. Ну вот на Окипной так получилось, а на бывшей Расковой почему-то несовсем. Хотя место уж точно получше комфорт-тауна
Я изначально о гармонии на Львовской площади, где могли бы сохранить старый стиль. Никто же не запрещает на Шулявке Дубаи настроить
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Додано: Сер 10 сер, 2022 19:48
Faceless написав:
Та ліпили з порушеннями в усі часи. Та ж баба з щитом, маразм гігантизму
Баба то символ Киева. Не хотят сносить. Я им предлагал 4ый вариант в голосовании.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 20:07
fox767676 написав:
Врядли Кловский утверждали с тем стеклянным нацюцюрником, скорее всего "творческое развитие". Без него - терпимо. Липска вежа еще менее уместна, имхо. Вообще дикость конечно строить что-то выше 15 этажей в центре, и гигантские стены на набережных.
Вы правы, черный нацюцюрнык согласовывали на отдельной комиссии в рамках повышения этажности здания, изначально его быть не должно.
Липська вежа тоже та ещё жемчужина, но у этого дома есть один неоспоримый плюс, его практически не видно.
Безусловно Киев заслуживает проекты мирового уровня, но подходить нужно с умом. Иначе в очередном дворе c исторической застройкой появится свой Тарян (ничего против таряна не имею, проект действительно интересный и не только по киевским меркам).
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