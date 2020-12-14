А что на Окипной было до 2000х? Не помню тех времен
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 сер, 2022 22:38
Додано: Сер 10 сер, 2022 22:49
А в Дубае зачем 8-10 полос шоссе?
На похе 3 моста. Южный, Дарницкий и выехать на Мост Патона через Березняки 3 светофора, не пох, но недалеко.
В центре в 2018-2019 можно стать 1-1.5 часа пробке.
А если мосты буду в пробке все, можно зайствовать флот, из подола катер пустить на Южный мост. От туда на такси S-Class.
Додано: Сер 10 сер, 2022 23:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Изначально в 80-х дикая непроходимая зелень,иногда с рогатым скотом, потом ,90-е,долгие огороженные котлованы. Но на месте БЦ-ТРЦ Левобережный была беспонтовый пылевой газон и ларьки. До сих пор в фейсбуках встречаются люди ностальгируюшие по этому пыльному газону и ларькам. В 90-х еще встречались какие-то бомжацкие хибары и на Левобережке и на Печерске. Промка (стройматериалы)была еще в конце Никольской Слободки, причем у самого Днепра - все равно неудачно распорядились, застроив посредствеенными 25 этажками в 2010-х. В нулевых наиболее адекватная застройка там была - БЦ/ТРЦ ЖК переменной этажности на Окипной и Никольско-Слободской (там тоже козы бегали до)
|