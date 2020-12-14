А что на Окипной было до 2000х? Не помню тех времен
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Додано: Сер 10 сер, 2022 22:38
Додано: Сер 10 сер, 2022 22:49
А в Дубае зачем 8-10 полос шоссе?
На похе 3 моста. Южный, Дарницкий и выехать на Мост Патона через Березняки 3 светофора, не пох, но недалеко.
В центре в 2018-2019 можно стать 1-1.5 часа пробке.
А если мосты буду в пробке все, можно зайствовать флот, из подола катер пустить на Южный мост. От туда на такси S-Class.
Додано: Сер 10 сер, 2022 23:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Изначально в 80-х дикая непроходимая зелень,иногда с рогатым скотом, потом ,90-е,долгие огороженные котлованы. Но на месте БЦ-ТРЦ Левобережный была беспонтовый пылевой газон и ларьки. До сих пор в фейсбуках встречаются люди ностальгируюшие по этому пыльному газону и ларькам. В 90-х еще встречались какие-то бомжацкие хибары и на Левобережке и на Печерске. Промка (стройматериалы)была еще в конце Никольской Слободки, причем у самого Днепра - все равно неудачно распорядились, застроив посредствеенными 25 этажками в 2010-х. В нулевых наиболее адекватная застройка там была - БЦ/ТРЦ ЖК переменной этажности на Окипной и Никольско-Слободской (там тоже козы бегали до)
Додано: Сер 10 сер, 2022 23:53
proftpd66 в дубае нет общественного транспорта (практически). Тут у нас в Гааге все наоборот, было 2 полосы, оставили 1, остально - расширили велосипедную дорожку и тротуар. вопрос приоритетов
Додано: Сер 10 сер, 2022 23:58
Ромасик жила в славутиче 2 мес, метро под домом это бесценно, особенно когда до центра на метро 15 минут. не уверена что там комфортно семьям, холостякам - просто сказка, и нет никакого старого фонда, весь контингент примерно одного уровня доходов. а еще пляж
Додано: Чет 11 сер, 2022 00:07
в Дубае есть, но мало.
у нас есть, но каждый должен купить Камаро 6.2литра, так как, общественный транспорт не комфортный. И девушки легкого поведения не будут ездить в общественном транспорте, им надо 8 полос.
Додано: Чет 11 сер, 2022 00:52
proftpd66 я продала машину, когда переехала в киев. в киеве машина - это проблема, а не преимущество, особенно с учетом цен на такси. а Го кстати есть несколько сервисов, которые предлагают элетрокары в аренду от минуты до недели. При этом мащину можно бесплатно *заправить*, и парковка для нее бесплатная по всей стране (если знаете в амстердаме в центре до 7 евро час доходит). На неделю взять электрический hyundai kona около 300 евро.
Додано: Чет 11 сер, 2022 01:09
ты была дала тому кто на общ. транспорте ездит или тому кто на бумере х5 М? вопрос риторический
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