RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10202102031020410205>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 108
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
20%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 22:38

  fox767676 написав:Ну вот на Окипной так получилось, а на бывшей Расковой почему-то несовсем. Хотя место уж точно получше комфорт-тауна

А что на Окипной было до 2000х? Не помню тех времен
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4928
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1224 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 22:49

  beee написав:Весь пох с его нелепым, я бы даже сказал абсурдным угловато-цилиндрическим экспрессионизмом, выстроенным вдоль какой-то автомагистрали это одно сплошное недоразумение в архитектурном плане.
Если в этом недоразумении вычленять что-то рациональное и пытаться найти, на сколько это вообще возможно, архитектурную привлекательность, то ЗЙ, СЧ и СН - катят, выражаясь технически

Зображення


А в Дубае зачем 8-10 полос шоссе?

На похе 3 моста. Южный, Дарницкий и выехать на Мост Патона через Березняки 3 светофора, не пох, но недалеко.

В центре в 2018-2019 можно стать 1-1.5 часа пробке.

А если мосты буду в пробке все, можно зайствовать флот, из подола катер пустить на Южный мост. От туда на такси S-Class. :mrgreen:


https://thumbs.dreamstime.com/z/costruc ... 610999.jpg

Зображення
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4733
З нами з: 22.12.16
Подякував: 364 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 23:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Ромасик написав:А что на Окипной было до 2000х? Не помню тех времен


Изначально в 80-х дикая непроходимая зелень,иногда с рогатым скотом, потом ,90-е,долгие огороженные котлованы. Но на месте БЦ-ТРЦ Левобережный была беспонтовый пылевой газон и ларьки. До сих пор в фейсбуках встречаются люди ностальгируюшие по этому пыльному газону и ларькам. В 90-х еще встречались какие-то бомжацкие хибары и на Левобережке и на Печерске. Промка (стройматериалы)была еще в конце Никольской Слободки, причем у самого Днепра - все равно неудачно распорядились, застроив посредствеенными 25 этажками в 2010-х. В нулевых наиболее адекватная застройка там была - БЦ/ТРЦ ЖК переменной этажности на Окипной и Никольско-Слободской (там тоже козы бегали до)
fox767676
 
Повідомлень: 366
З нами з: 13.06.20
Подякував: 185 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 23:53

proftpd66 в дубае нет общественного транспорта (практически). Тут у нас в Гааге все наоборот, было 2 полосы, оставили 1, остально - расширили велосипедную дорожку и тротуар. вопрос приоритетов
vikapavl
 
Повідомлень: 455
З нами з: 04.11.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 23:58

Ромасик жила в славутиче 2 мес, метро под домом это бесценно, особенно когда до центра на метро 15 минут. не уверена что там комфортно семьям, холостякам - просто сказка, и нет никакого старого фонда, весь контингент примерно одного уровня доходов. а еще пляж
vikapavl
 
Повідомлень: 455
З нами з: 04.11.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 00:07

  vikapavl написав:proftpd66 в дубае нет общественного транспорта (практически). Тут у нас в Гааге все наоборот, было 2 полосы, оставили 1, остально - расширили велосипедную дорожку и тротуар. вопрос приоритетов


в Дубае есть, но мало.

у нас есть, но каждый должен купить Камаро 6.2литра, так как, общественный транспорт не комфортный. И девушки легкого поведения не будут ездить в общественном транспорте, им надо 8 полос.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4733
З нами з: 22.12.16
Подякував: 364 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 00:52

proftpd66 я продала машину, когда переехала в киев. в киеве машина - это проблема, а не преимущество, особенно с учетом цен на такси. а Го кстати есть несколько сервисов, которые предлагают элетрокары в аренду от минуты до недели. При этом мащину можно бесплатно *заправить*, и парковка для нее бесплатная по всей стране (если знаете в амстердаме в центре до 7 евро час доходит). На неделю взять электрический hyundai kona около 300 евро.
vikapavl
 
Повідомлень: 455
З нами з: 04.11.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 01:09

  vikapavl написав:proftpd66 я продала машину, когда переехала в киев. в киеве машина - это проблема, а не преимущество, особенно с учетом цен на такси. а Го кстати есть несколько сервисов, которые предлагают элетрокары в аренду от минуты до недели. При этом мащину можно бесплатно *заправить*, и парковка для нее бесплатная по всей стране (если знаете в амстердаме в центре до 7 евро час доходит). На неделю взять электрический hyundai kona около 300 евро.


ты была дала тому кто на общ. транспорте ездит или тому кто на бумере х5 М? :mrgreen: вопрос риторический
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4733
З нами з: 22.12.16
Подякував: 364 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 06:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  proftpd66 написав:или тому кто на бумере х5

На таком https://auto.ria.com/uk/auto_bmw_x5_32902642.html?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6474
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 1388 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:14

  proftpd66 написав:
  vikapavl написав:proftpd66 я продала машину, когда переехала в киев. в киеве машина - это проблема, а не преимущество, особенно с учетом цен на такси. а Го кстати есть несколько сервисов, которые предлагают элетрокары в аренду от минуты до недели. При этом мащину можно бесплатно *заправить*, и парковка для нее бесплатная по всей стране (если знаете в амстердаме в центре до 7 евро час доходит). На неделю взять электрический hyundai kona около 300 евро.


ты была дала тому кто на общ. транспорте ездит или тому кто на бумере х5 М? :mrgreen: вопрос риторический


Чел , ты явный Наркоман или умственно отсталый школьник.
xio13
 
Повідомлень: 679
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10202102031020410205>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2291, 2292, 2293
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22924 10901188
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 21:52
барабашов
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4894177
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4007
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (408)
11.08.2022 09:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.