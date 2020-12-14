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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10202102031020410205

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 108
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
20%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:24

  hume написав:
  Ромасик написав:Так вы не путайте архитектуру 2000х с 2020

Если глав архитектура пропускает убогие предварительные проекты на предварительных слушаниях и ни у кого из десяти архитекторов (условно) не возникает вопрос к материалу...на выходе получаем киевское зодчество.

Всегда , как пример, вспоминаю путь Столица груп. Низкоэтажная Липинка с хорошими семейными метражами. Необычный Хофман, красиво вписанный Квартет, который стал доминантой района, низко/разноэтажный Варшавский с претензией на квартальную застройку. А потом понеслись 25 этажные стены с 15 квартирами на этаже и без подземных паркингов в 2020 году. Ну как же так. Деградация застройки идёт полным ходом. Единственное изменение к лучшему в архитектуре Киева это центр. Последние лет 5 в центре стараются строить что-то более менее интересное. Здесь явно прослеживается чье-то влияние. Иначе всякие Панорамы, Авеню14-16 и прочие 40 этажные дилдо засрали остатки несвободной земли.

Уже писал, что на обзоре скайлайна левого берега ПОХ смотрится как сплошная 25этажная стена.

Навігатор можна вважати ще взірцевим архітектурним рішенням
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:41

  xio13 написав:
  proftpd66 написав:
  vikapavl написав:proftpd66 я продала машину, когда переехала в киев. в киеве машина - это проблема, а не преимущество, особенно с учетом цен на такси. а Го кстати есть несколько сервисов, которые предлагают элетрокары в аренду от минуты до недели. При этом мащину можно бесплатно *заправить*, и парковка для нее бесплатная по всей стране (если знаете в амстердаме в центре до 7 евро час доходит). На неделю взять электрический hyundai kona около 300 евро.


ты была дала тому кто на общ. транспорте ездит или тому кто на бумере х5 М? :mrgreen: вопрос риторический


Чел , ты явный Наркоман или умственно отсталый школьник.

Он просто очень хочет показать хоть какой то даме свою инвестицию :mrgreen:
барабашов
 
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