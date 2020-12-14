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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 11 сер, 2022 08:24
hume написав: Ромасик написав:
Так вы не путайте архитектуру 2000х с 2020
Если глав архитектура пропускает убогие предварительные проекты на предварительных слушаниях и ни у кого из десяти архитекторов (условно) не возникает вопрос к материалу...на выходе получаем киевское зодчество.
Всегда , как пример, вспоминаю путь Столица груп. Низкоэтажная Липинка с хорошими семейными метражами. Необычный Хофман, красиво вписанный Квартет, который стал доминантой района, низко/разноэтажный Варшавский с претензией на квартальную застройку. А потом понеслись 25 этажные стены с 15 квартирами на этаже и без подземных паркингов в 2020 году. Ну как же так. Деградация застройки идёт полным ходом. Единственное изменение к лучшему в архитектуре Киева это центр. Последние лет 5 в центре стараются строить что-то более менее интересное. Здесь явно прослеживается чье-то влияние. Иначе всякие Панорамы, Авеню14-16 и прочие 40 этажные дилдо засрали остатки несвободной земли.
Уже писал, что на обзоре скайлайна левого берега ПОХ смотрится как сплошная 25этажная стена.
Навігатор можна вважати ще взірцевим архітектурним рішенням
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Додано: Чет 11 сер, 2022 08:41
xio13 написав: proftpd66 написав: vikapavl написав:proftpd66
я продала машину, когда переехала в киев. в киеве машина - это проблема, а не преимущество, особенно с учетом цен на такси. а Го кстати есть несколько сервисов, которые предлагают элетрокары в аренду от минуты до недели. При этом мащину можно бесплатно *заправить*, и парковка для нее бесплатная по всей стране (если знаете в амстердаме в центре до 7 евро час доходит). На неделю взять электрический hyundai kona около 300 евро.
ты была дала тому кто на общ. транспорте ездит или тому кто на бумере х5 М?
вопрос риторический
Чел , ты явный Наркоман или умственно отсталый школьник.
Он просто очень хочет показать хоть какой то даме свою инвестицию
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