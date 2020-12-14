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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 сер, 2022 09:01
vikapavl написав:Ромасик
у меня квартира в доме 4 корп 2, это по ту сторону стиллобата, что дальняя от дороги. плюс там стпклопакеты с 3 стеклами. при закрытых окнах шума нет, при открытых - скорее шум со двора.
А вид с окон на Бажана был? Я все же надеюсь, что в квартирах, закрытых 1 линией, либо с окнами вне Бажана божеский уровень шума. Люблю открытые окна и свежий воздух.
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Ромасик
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Додано: Чет 11 сер, 2022 09:09
Унуноктий написав:
А кто то знает кого из застройщиков вьебали на деньги сегодня ДБР?
Якщо це те що я думаю - вчора в КМДА нагинали по повній Спецжитлофонд.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 09:14
fox767676 написав:
В нулевых наиболее адекватная застройка там была - БЦ/ТРЦ ЖК переменной этажности на Окипной и Никольско-Слободской (там тоже козы бегали до)
Три башни на берегу - не очень то и переменная. И Риверсайд им в подарок)
Была в 2000х любовь к строительству 3 башен
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Ромасик
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Додано: Чет 11 сер, 2022 10:40
Ромасик написав: fox767676 написав:
В нулевых наиболее адекватная застройка там была - БЦ/ТРЦ ЖК переменной этажности на Окипной и Никольско-Слободской (там тоже козы бегали до)
Три башни на берегу - не очень то и переменная. И Риверсайд им в подарок)
Была в 2000х любовь к строительству 3 башен
Они окружены новыми 9 этажками, и старыми-новыми 14 этажками. Еще и куча 4-5 этажных БЦ рядом.
3 не 6, как хотели в Солнечной Ривьере сделать. Все-таки тенденция прослеживается ((
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fox767676
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