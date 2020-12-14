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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10202102031020410205

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 108
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
20%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:01

  vikapavl написав:Ромасик у меня квартира в доме 4 корп 2, это по ту сторону стиллобата, что дальняя от дороги. плюс там стпклопакеты с 3 стеклами. при закрытых окнах шума нет, при открытых - скорее шум со двора.

А вид с окон на Бажана был? Я все же надеюсь, что в квартирах, закрытых 1 линией, либо с окнами вне Бажана божеский уровень шума. Люблю открытые окна и свежий воздух.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:09

  Унуноктий написав:А кто то знает кого из застройщиков вьебали на деньги сегодня ДБР?

Якщо це те що я думаю - вчора в КМДА нагинали по повній Спецжитлофонд.
vossmy
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:14

  fox767676 написав:В нулевых наиболее адекватная застройка там была - БЦ/ТРЦ ЖК переменной этажности на Окипной и Никольско-Слободской (там тоже козы бегали до)

Три башни на берегу - не очень то и переменная. И Риверсайд им в подарок)
Была в 2000х любовь к строительству 3 башен
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:40

  Ромасик написав:
  fox767676 написав:В нулевых наиболее адекватная застройка там была - БЦ/ТРЦ ЖК переменной этажности на Окипной и Никольско-Слободской (там тоже козы бегали до)

Три башни на берегу - не очень то и переменная. И Риверсайд им в подарок)
Была в 2000х любовь к строительству 3 башен


Они окружены новыми 9 этажками, и старыми-новыми 14 этажками. Еще и куча 4-5 этажных БЦ рядом.
3 не 6, как хотели в Солнечной Ривьере сделать. Все-таки тенденция прослеживается ((
fox767676
 
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