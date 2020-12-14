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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 сер, 2022 10:59
Ромасик написав: fox767676 написав:
В нулевых наиболее адекватная застройка там была - БЦ/ТРЦ ЖК переменной этажности на Окипной и Никольско-Слободской (там тоже козы бегали до)
Три башни на берегу - не очень то и переменная. И Риверсайд им в подарок)
Была в 2000х любовь к строительству 3 башен
Смысл есть, сменить этажность, чтоб не было сплошной стены как на ПОХе. Поэтому и было несколько свечек по 25 этажей, остальные дома от 9 до 16 этажей на несколько парадных. Если посмотреть на Березняки с правого берега, то именно там отлично видно как разная этажность влияет на линию горизонта, приятно смотреть.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:22
Ромасик написав: Faceless написав:
Та ліпили з порушеннями в усі часи. Та ж баба з щитом, маразм гігантизму
Баба то символ Киева. Не хотят сносить. Я им предлагал 4ый вариант в голосовании.
То хіба для замшелих совків символ Києва. Пам'ятник засновникам ще хоч якось тягне на цю роль, але точно не гігантська радянська баба для 1500+ літнього міста
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:32
Там же музей внутри и офигенная обзорная площадка у нее в голове.
Надо строить вторую, на Теличке, украинскую, по мотивам этой войны. C автоматом или джавеином. Как в Париже 2 арки
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 11 сер, 2022 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:37
Faceless написав: Ромасик написав: Faceless написав:
Та ліпили з порушеннями в усі часи. Та ж баба з щитом, маразм гігантизму
Баба то символ Киева. Не хотят сносить. Я им предлагал 4ый вариант в голосовании.
То хіба для замшелих совків символ Києва. Пам'ятник засновникам ще хоч якось тягне на цю роль, але точно не гігантська радянська баба для 1500+ літнього міста
Именно потому что она такая гигансткая со щита открывается прекрасный вид. И внутри очень неплохой музей в т.ч. о борьбе. Показаны были все киборги погибшие и выжившие в Донецком аэропорту. Водила знакомых из зарубежья и мне понравилось и им и на серп и молот никто внимания не обращал. Банально если что-то сносить дорого, то завесьте просто тканью с символом трезуб или герб Киева, или герб ЗСУ до окончания военного положения, мы ведь верим в ЗСУ и вот вам и символизм и насрать в русскую душу)))
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:42
fox767676 написав:Там же музей внутри и офигенная обзорная площадка у нее в голове.
Надо строить вторую, на Теличке, украинскую, по мотивам этой войны. Как в Париже 2 арки
Я не спеціаліст, але чув, що через ту бабу є проблеми зі схилом, воно врешті може все зповзти в Дніпро.
Музей музеєм, і площадка це все звісно непогано, і хай вже стоїть, як поставили, я ж не пропоную зносити, але не треба це одоробло називати символом міста
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:44
stm написав: Faceless написав:
Ромасик написав:Баба то символ Киева. Не хотят сносить. Я им предлагал 4ый вариант в голосовании.
То хіба для замшелих совків символ Києва. Пам'ятник засновникам ще хоч якось тягне на цю роль, але точно не гігантська радянська баба для 1500+ літнього міста
Именно потому что она такая гигансткая со щита открывается прекрасный вид. И внутри очень неплохой музей в т.ч. о борьбе. Показаны были все киборги погибшие и выжившие в Донецком аэропорту. Водила знакомых из зарубежья и мне понравилось и им и на серп и молот никто внимания не обращал. Банально если что-то сносить дорого, то завесьте просто тканью с символом трезуб или герб Киева, или герб ЗСУ до окончания военного положения, мы ведь верим в ЗСУ и вот вам и символизм и насрать в русскую душу)))
Прапор ОУН УПА. Меч хай буде.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 12:40
Ромасик написав: Faceless написав:
Та ліпили з порушеннями в усі часи. Та ж баба з щитом, маразм гігантизму
Баба то символ Киева. Не хотят сносить. Я им предлагал 4ый вариант в голосовании.
Лавра имхо Золотые Ворота в меньшей степени. Баба у меня ассоциируется с тем местом где она стоит...
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