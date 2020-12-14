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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 108
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
20%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:59

  Ромасик написав:
  fox767676 написав:В нулевых наиболее адекватная застройка там была - БЦ/ТРЦ ЖК переменной этажности на Окипной и Никольско-Слободской (там тоже козы бегали до)

Три башни на берегу - не очень то и переменная. И Риверсайд им в подарок)
Была в 2000х любовь к строительству 3 башен

Смысл есть, сменить этажность, чтоб не было сплошной стены как на ПОХе. Поэтому и было несколько свечек по 25 этажей, остальные дома от 9 до 16 этажей на несколько парадных. Если посмотреть на Березняки с правого берега, то именно там отлично видно как разная этажность влияет на линию горизонта, приятно смотреть.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
  Faceless написав:Та ліпили з порушеннями в усі часи. Та ж баба з щитом, маразм гігантизму

Баба то символ Киева. Не хотят сносить. Я им предлагал 4ый вариант в голосовании.
То хіба для замшелих совків символ Києва. Пам'ятник засновникам ще хоч якось тягне на цю роль, але точно не гігантська радянська баба для 1500+ літнього міста
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:32

Там же музей внутри и офигенная обзорная площадка у нее в голове.
Надо строить вторую, на Теличке, украинскую, по мотивам этой войны. C автоматом или джавеином. Как в Париже 2 арки
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 11 сер, 2022 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:37

  Faceless написав:
Ромасик написав:
  Faceless написав:Та ліпили з порушеннями в усі часи. Та ж баба з щитом, маразм гігантизму

Баба то символ Киева. Не хотят сносить. Я им предлагал 4ый вариант в голосовании.
То хіба для замшелих совків символ Києва. Пам'ятник засновникам ще хоч якось тягне на цю роль, але точно не гігантська радянська баба для 1500+ літнього міста

Именно потому что она такая гигансткая со щита открывается прекрасный вид. И внутри очень неплохой музей в т.ч. о борьбе. Показаны были все киборги погибшие и выжившие в Донецком аэропорту. Водила знакомых из зарубежья и мне понравилось и им и на серп и молот никто внимания не обращал. Банально если что-то сносить дорого, то завесьте просто тканью с символом трезуб или герб Киева, или герб ЗСУ до окончания военного положения, мы ведь верим в ЗСУ и вот вам и символизм и насрать в русскую душу)))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:Там же музей внутри и офигенная обзорная площадка у нее в голове.
Надо строить вторую, на Теличке, украинскую, по мотивам этой войны. Как в Париже 2 арки

Я не спеціаліст, але чув, що через ту бабу є проблеми зі схилом, воно врешті може все зповзти в Дніпро.
Музей музеєм, і площадка це все звісно непогано, і хай вже стоїть, як поставили, я ж не пропоную зносити, але не треба це одоробло називати символом міста
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

stm написав:
  Faceless написав:
Ромасик написав:Баба то символ Киева. Не хотят сносить. Я им предлагал 4ый вариант в голосовании.
То хіба для замшелих совків символ Києва. Пам'ятник засновникам ще хоч якось тягне на цю роль, але точно не гігантська радянська баба для 1500+ літнього міста

Именно потому что она такая гигансткая со щита открывается прекрасный вид. И внутри очень неплохой музей в т.ч. о борьбе. Показаны были все киборги погибшие и выжившие в Донецком аэропорту. Водила знакомых из зарубежья и мне понравилось и им и на серп и молот никто внимания не обращал. Банально если что-то сносить дорого, то завесьте просто тканью с символом трезуб или герб Киева, или герб ЗСУ до окончания военного положения, мы ведь верим в ЗСУ и вот вам и символизм и насрать в русскую душу)))
Прапор ОУН УПА. Меч хай буде.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:49

  Faceless написав:Прапор ОУН УПА. Меч хай буде.

С поляками и словаками будем иметь проблемы рос.пропаганды. А символизм "верим в ЗСУ" уже бренд Украины. Поэтому баба просто как памятник, щит и меч как символ борьбы, а на щите символ того кто и с чем борется в данный исторический период. Всё просто ;)
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:40

  Ромасик написав:
  Faceless написав:Та ліпили з порушеннями в усі часи. Та ж баба з щитом, маразм гігантизму

Баба то символ Киева. Не хотят сносить. Я им предлагал 4ый вариант в голосовании.

Лавра имхо и Золотые Ворота в меньшей степени. Баба у меня ассоциируется с тем местом где она стоит...
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