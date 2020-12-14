Додано: Чет 11 сер, 2022 11:37

Faceless написав: Ромасик написав: Faceless написав: Та ліпили з порушеннями в усі часи. Та ж баба з щитом, маразм гігантизму Та ліпили з порушеннями в усі часи. Та ж баба з щитом, маразм гігантизму

Баба то символ Киева. Не хотят сносить. Я им предлагал 4ый вариант в голосовании. Баба то символ Киева. Не хотят сносить. Я им предлагал 4ый вариант в голосовании. То хіба для замшелих совків символ Києва. Пам'ятник засновникам ще хоч якось тягне на цю роль, але точно не гігантська радянська баба для 1500+ літнього міста То хіба для замшелих совків символ Києва. Пам'ятник засновникам ще хоч якось тягне на цю роль, але точно не гігантська радянська баба для 1500+ літнього міста

Именно потому что она такая гигансткая со щита открывается прекрасный вид. И внутри очень неплохой музей в т.ч. о борьбе. Показаны были все киборги погибшие и выжившие в Донецком аэропорту. Водила знакомых из зарубежья и мне понравилось и им и на серп и молот никто внимания не обращал. Банально если что-то сносить дорого, то завесьте просто тканью с символом трезуб или герб Киева, или герб ЗСУ до окончания военного положения, мы ведь верим в ЗСУ и вот вам и символизм и насрать в русскую душу)))