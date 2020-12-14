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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10203102041020510206

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 108
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
20%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:55

  Faceless написав:
fox767676 написав:Там же музей внутри и офигенная обзорная площадка у нее в голове.
Надо строить вторую, на Теличке, украинскую, по мотивам этой войны. Как в Париже 2 арки

Я не спеціаліст, але чув, що через ту бабу є проблеми зі схилом, воно врешті може все зповзти в Дніпро.
Музей музеєм, і площадка це все звісно непогано, і хай вже стоїть, як поставили, я ж не пропоную зносити, але не треба це одоробло називати символом міста

От Катька в Одесі не заважає.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:56

  stm написав:
  Faceless написав:Прапор ОУН УПА. Меч хай буде.

С поляками и словаками будем иметь проблемы рос.пропаганды. А символизм "верим в ЗСУ" уже бренд Украины. Поэтому баба просто как памятник, щит и меч как символ борьбы, а на щите символ того кто и с чем борется в данный исторический период. Всё просто ;)

Цікаво, що мужики 18..60 тут, а баби там.
Розрив шаблона.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:11

  flyman написав:Цікаво, що мужики 18..60 тут, а баби там.
Розрив шаблона.

Да, для большей достоверности нужно бабу переместить в Польшу. И вместо щита - айфон. И губки уточкой
Грйс-мэн
 
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