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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 сер, 2022 13:55
Faceless написав:
fox767676 написав:Там же музей внутри и офигенная обзорная площадка у нее в голове.
Надо строить вторую, на Теличке, украинскую, по мотивам этой войны. Как в Париже 2 арки
Я не спеціаліст, але чув, що через ту бабу є проблеми зі схилом, воно врешті може все зповзти в Дніпро.
Музей музеєм, і площадка це все звісно непогано, і хай вже стоїть, як поставили, я ж не пропоную зносити, але не треба це одоробло називати символом міста
От Катька в Одесі не заважає.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 13:56
stm написав: Faceless написав:
Прапор ОУН УПА. Меч хай буде.
С поляками и словаками будем иметь проблемы рос.пропаганды. А символизм "верим в ЗСУ" уже бренд Украины. Поэтому баба просто как памятник, щит и меч как символ борьбы, а на щите символ того кто и с чем борется в данный исторический период. Всё просто
Цікаво, що мужики 18..60 тут, а баби там.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 14:11
flyman написав:
Цікаво, що мужики 18..60 тут, а баби там.
Розрив шаблона.
Да, для большей достоверности нужно бабу переместить в Польшу. И вместо щита - айфон. И губки уточкой
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