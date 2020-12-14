vikapavl написав:proftpd66 я продала машину, когда переехала в киев. в киеве машина - это проблема, а не преимущество, особенно с учетом цен на такси. а Го кстати есть несколько сервисов, которые предлагают элетрокары в аренду от минуты до недели. При этом мащину можно бесплатно *заправить*, и парковка для нее бесплатная по всей стране (если знаете в амстердаме в центре до 7 евро час доходит). На неделю взять электрический hyundai kona около 300 евро.
я одно время юзал геьтман. прикольно. поездка в спортзал около 10 грн. только фоткать машину задолбался