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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10203102041020510206

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 108
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
20%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:19

  vikapavl написав:proftpd66 я продала машину, когда переехала в киев. в киеве машина - это проблема, а не преимущество, особенно с учетом цен на такси. а Го кстати есть несколько сервисов, которые предлагают элетрокары в аренду от минуты до недели. При этом мащину можно бесплатно *заправить*, и парковка для нее бесплатная по всей стране (если знаете в амстердаме в центре до 7 евро час доходит). На неделю взять электрический hyundai kona около 300 евро.

я одно время юзал геьтман. прикольно. поездка в спортзал около 10 грн. только фоткать машину задолбался
beee
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