Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vikapavl написав:proftpd66 я продала машину, когда переехала в киев. в киеве машина - это проблема, а не преимущество, особенно с учетом цен на такси. а Го кстати есть несколько сервисов, которые предлагают элетрокары в аренду от минуты до недели. При этом мащину можно бесплатно *заправить*, и парковка для нее бесплатная по всей стране (если знаете в амстердаме в центре до 7 евро час доходит). На неделю взять электрический hyundai kona около 300 евро.
я одно время юзал геьтман. прикольно. поездка в спортзал около 10 грн. только фоткать машину задолбался
vikapavl написав:proftpd66 я продала машину, когда переехала в киев. в киеве машина - это проблема, а не преимущество, особенно с учетом цен на такси. а Го кстати есть несколько сервисов, которые предлагают элетрокары в аренду от минуты до недели. При этом мащину можно бесплатно *заправить*, и парковка для нее бесплатная по всей стране (если знаете в амстердаме в центре до 7 евро час доходит). На неделю взять электрический hyundai kona около 300 евро.
я одно время юзал геьтман. прикольно. поездка в спортзал около 10 грн. только фоткать машину задолбался
fox767676 написав:Там же музей внутри и офигенная обзорная площадка у нее в голове. Надо строить вторую, на Теличке, украинскую, по мотивам этой войны. Как в Париже 2 арки
Я не спеціаліст, але чув, що через ту бабу є проблеми зі схилом, воно врешті може все зповзти в Дніпро. Музей музеєм, і площадка це все звісно непогано, і хай вже стоїть, як поставили, я ж не пропоную зносити, але не треба це одоробло називати символом міста
Вам правильно ответили - если этой "ломбабе" (одно из народных названий) на голову венок с лентами одеть, а герб сссра задрапировать трезубом, а сам щит выкрасить цветами флага Украины, то эффект будет намного оглушительней, чем если снести. На масковии захлебнутся желчью. Да и чего сносить? Что нам не нужна память о ТОЙ войне тоже? Да и музей совсем не помещает. Вот только надо удосужиться все-таки разобраться в ТОЙ войне. Не все там так как нам до сих пор рассказывают началось. И скажем, не знаю или сейчас есть, там был ПОЛНЫЙ перечень Героев Советского Союза. Тоже оставить, только добавить опцию - наводишь лазерной указкой или еше чем на фамилию и тебе выдает ПРАВДУ, а не то, что до сих пор на расии распространяют написанную еще при Брежневе версию. Например: "Жуков Георгий Константинович - четырежды Герой Советского Союза. Заслужил свои награды рядом провальных операций, в результате которых угробил миллионы военнослужаших и гражданского населения. Самолично пытал и расстреливал СОВЕТСКИХ солдат и офицеров, содержал при себе персональный бордель." Или "Брежнев Леонид Иллич - четырежды Герой Советского Союза, Герой СОцтруда. Заслужил свои награды просто потому что в анамнезе пациента есть запись, что он считад себя новогодней йолкой, поэтому обвешивал себя висюльками в общей сложности 117 штук."
beee написав:Весь пох с его нелепым, я бы даже сказал абсурдным угловато-цилиндрическим экспрессионизмом, выстроенным вдоль какой-то автомагистрали это одно сплошное недоразумение в архитектурном плане. Если в этом недоразумении вычленять что-то рациональное и пытаться найти, на сколько это вообще возможно, архитектурную привлекательность, то ЗЙ, СЧ и СН - катят, выражаясь технически
чтобы не было дорог, одна дорога 1 ряд и чтобы стать в пробку?
proftpd66 написав: чтобы не было дорог, одна дорога 1 ряд и чтобы стать в пробку?
Це ж просто дублер паралельно Бажана, він в основному для паркування і використовується)
От уж чого-чого, але пробок усередині ПОХа нема, та й доріг достатньо. Усі вузькі місця пов'язані з мостами та ранковою-вечірньою вакхканалією.
Але я згоден, що цей район вже нічого не врятує, дивно, що взагалі там набралося стільки фанатів свічок і будинків-стін з вічною тінню та мінімумом місця між ними хоча б для паркування. Хоча у нас вільна країна, якщо сотні тисяч хочуть жити в недо-шанхаї – ну от вам, головне, щоб він на інші райони не розповзався (імпосібл).
КРЖН у будь-якому випадку буде в комі мінімум кілька років, сподіваюся після того, як отямиться - архітектурних пережитків буде вже менше.
proftpd66 написав: чтобы не было дорог, одна дорога 1 ряд и чтобы стать в пробку?
Це ж просто дублер паралельно Бажана, він в основному для паркування і використовується)
От уж чого-чого, але пробок усередині ПОХа нема, та й доріг достатньо. Усі вузькі місця пов'язані з мостами та ранковою-вечірньою вакхканалією.
Але я згоден, що цей район вже нічого не врятує, дивно, що взагалі там набралося стільки фанатів свічок і будинків-стін з вічною тінню та мінімумом місця між ними хоча б для паркування. Хоча у нас вільна країна, якщо сотні тисяч хочуть жити в недо-шанхаї – ну от вам, головне, щоб він на інші райони не розповзався (імпосібл).
КРЖН у будь-якому випадку буде в комі мінімум кілька років, сподіваюся після того, як отямиться - архітектурних пережитків буде вже менше.