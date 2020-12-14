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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10203102041020510206

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 109
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 00:22

  Faceless написав:
fox767676 написав:Там же музей внутри и офигенная обзорная площадка у нее в голове.
Надо строить вторую, на Теличке, украинскую, по мотивам этой войны. Как в Париже 2 арки

Я не спеціаліст, але чув, що через ту бабу є проблеми зі схилом, воно врешті може все зповзти в Дніпро.
Музей музеєм, і площадка це все звісно непогано, і хай вже стоїть, як поставили, я ж не пропоную зносити, але не треба це одоробло називати символом міста


Вам правильно ответили - если этой "ломбабе" (одно из народных названий) на голову венок с лентами одеть, а герб сссра задрапировать трезубом, а сам щит выкрасить цветами флага Украины, то эффект будет намного оглушительней, чем если снести.
На масковии захлебнутся желчью.
Да и чего сносить? Что нам не нужна память о ТОЙ войне тоже?
Да и музей совсем не помещает. Вот только надо удосужиться все-таки разобраться в ТОЙ войне. Не все там так как нам до сих пор рассказывают началось.
И скажем, не знаю или сейчас есть, там был ПОЛНЫЙ перечень Героев Советского Союза. Тоже оставить, только добавить опцию - наводишь лазерной указкой или еше чем на фамилию и тебе выдает ПРАВДУ, а не то, что до сих пор на расии распространяют написанную еще при Брежневе версию.
Например:
"Жуков Георгий Константинович - четырежды Герой Советского Союза.
Заслужил свои награды рядом провальных операций, в результате которых угробил миллионы военнослужаших и гражданского населения. Самолично пытал и расстреливал СОВЕТСКИХ солдат и офицеров, содержал при себе персональный бордель."
Или
"Брежнев Леонид Иллич - четырежды Герой Советского Союза, Герой СОцтруда.
Заслужил свои награды просто потому что в анамнезе пациента есть запись, что он считад себя новогодней йолкой, поэтому обвешивал себя висюльками в общей сложности 117 штук."
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 00:52

  proftpd66 написав:
чтобы не было дорог, одна дорога 1 ряд и чтобы стать в пробку?

Це ж просто дублер паралельно Бажана, він в основному для паркування і використовується)

От уж чого-чого, але пробок усередині ПОХа нема, та й доріг достатньо. Усі вузькі місця пов'язані з мостами та ранковою-вечірньою вакхканалією.

Але я згоден, що цей район вже нічого не врятує, дивно, що взагалі там набралося стільки фанатів свічок і будинків-стін з вічною тінню та мінімумом місця між ними хоча б для паркування. Хоча у нас вільна країна, якщо сотні тисяч хочуть жити в недо-шанхаї – ну от вам, головне, щоб він на інші райони не розповзався (імпосібл).

КРЖН у будь-якому випадку буде в комі мінімум кілька років, сподіваюся після того, як отямиться - архітектурних пережитків буде вже менше.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 08:10

  vitaliian написав:
  барабашов написав:Поразил репортаж с Чернигова: цены практически не изменились,
в Кропивницком аренда выросла на 30% от довоенных цен. Друг там арендует трешку за 5тыс с 20ти летним ремонтом и очень жалуется. А всё что дешевле вообще под жилье не годное, только собак держать.

Значить, в Кропивницькому є робота, недалеко від місць проживання.
На відміну від далеких спальних районів деяких великих міст.

  zerocool написав:цей район вже нічого не врятує, дивно, що взагалі там набралося стільки фанатів свічок і будинків-стін з вічною тінню та мінімумом місця між ними хоча б для паркування.

у кожного болота - є свої фанати!
Бджоли летять на квіти, а мухи - на щось інше))))
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Наши молитвы услышаны. Макдональдс возвращается - свято наближається
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:38

осінню мінус 20, що ж це коїцця

https://news.finance.ua/ua/ciny-na-kvartyry-v-novobudovah-vpadut-voseny-do-20
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:45

  beee написав:Наши молитвы услышаны. Макдональдс возвращается - свято наближається

Разве можно трапезничать в необорудованных бомбоубежищами местах?
(Чем Макдональдс важнее школ? Но в школы детям нельзя, а в Мак можно.)
antey1969
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