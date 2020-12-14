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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:38
airmax78 написав:
Опель Астра = однушка на Виноградаре
Чому не Таврія?
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:39
барабашов написав:
Прелесть в нахалстрое "ЖК Жуляны" => => ~~ 14й Айпон в начальной версии 512Гб ???
Не думаю.
Поки що в Мета жити не можна.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:44
flyman написав: airmax78 написав:
Опель Астра = однушка на Виноградаре
Чому не Таврія?
Якщо Опель, то Кадет.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:50
airmax78 написав:
Опель Астра = однушка на Виноградаре
Скорее Кадетт
Астра пойдёт за смарт Таряна
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