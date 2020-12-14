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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10204102051020610207

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 109
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:38

  airmax78 написав:Опель Астра = однушка на Виноградаре

Чому не Таврія?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:39

  барабашов написав:

Прелесть в нахалстрое "ЖК Жуляны" => => ~~ 14й Айпон в начальной версии 512Гб ??? :mrgreen:

Не думаю.
Поки що в Мета жити не можна.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:44

  flyman написав:
  airmax78 написав:Опель Астра = однушка на Виноградаре

Чому не Таврія?

Якщо Опель, то Кадет.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:50

  airmax78 написав:Опель Астра = однушка на Виноградаре

Скорее Кадетт
Астра пойдёт за смарт Таряна
барабашов
 
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