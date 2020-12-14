beee написав:
Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США.
Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США.
Получилось потратить все деньги.
Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом.
Что происходит?
Канада и США не вариант. Только для молодых. И дорого. Хотя в Канаде ей 3000 канадских долларов должны были отвалить по CUAET. На 5 месяцев очень даже ничего пособие.
Нужно было на социалке в ЕС сидеть. Ирландия, Бельгия, Франция, Испания, Словения в конце концов.