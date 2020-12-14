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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 сер, 2022 15:33
beee написав:
Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США.
Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США.
Получилось потратить все деньги.
Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом.
Что происходит?
хаос
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Додано: Суб 13 сер, 2022 15:50
beee написав:
Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США.
Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США.
Получилось потратить все деньги.
Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом.
Что происходит?
Канада и США не вариант. Только для молодых. И дорого. Хотя в Канаде ей 3000 канадских долларов должны были отвалить по CUAET. На 5 месяцев очень даже ничего пособие.
Нужно было на социалке в ЕС сидеть. Ирландия, Бельгия, Франция, Испания, Словения в конце концов.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 16:48
beee написав:
Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США.
Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США.
Получилось потратить все деньги.
Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом.
Что происходит?
Можно подробней - что не получилось?
можно в ЛС или на профильной ветке, чтобы не утруждать модераторов.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 16:52
adeges написав: beee написав:
Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США.
Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США.
Получилось потратить все деньги.
Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом.
Что происходит?
Канада и США не вариант. Только для молодых.
И дорого. Хотя в Канаде ей 3000 канадских долларов должны были отвалить по CUAET. На 5 месяцев очень даже ничего пособие.
Нужно было на социалке в ЕС сидеть. Ирландия, Бельгия, Франция, Испания, Словения в конце концов.
Вее не написал возраст, а Вы так расписали, как-будто "знакомая" на вилчере передвигается и не может вспомнить что было 5 минут назад.
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