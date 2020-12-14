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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10204102051020610207

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 109
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:33

  beee написав:Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США.
Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США.
Получилось потратить все деньги.
Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом.
Что происходит?

хаос
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:50

  beee написав:Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США.
Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США.
Получилось потратить все деньги.
Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом.
Что происходит?


Канада и США не вариант. Только для молодых. И дорого. Хотя в Канаде ей 3000 канадских долларов должны были отвалить по CUAET. На 5 месяцев очень даже ничего пособие.

Нужно было на социалке в ЕС сидеть. Ирландия, Бельгия, Франция, Испания, Словения в конце концов.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 16:48

  beee написав:Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США.
Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США.
Получилось потратить все деньги.
Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом.
Что происходит?


Можно подробней - что не получилось?
можно в ЛС или на профильной ветке, чтобы не утруждать модераторов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 16:52

  adeges написав:
  beee написав:Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США.
Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США.
Получилось потратить все деньги.
Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом.
Что происходит?


Канада и США не вариант. Только для молодых. И дорого. Хотя в Канаде ей 3000 канадских долларов должны были отвалить по CUAET. На 5 месяцев очень даже ничего пособие.

Нужно было на социалке в ЕС сидеть. Ирландия, Бельгия, Франция, Испания, Словения в конце концов.


Вее не написал возраст, а Вы так расписали, как-будто "знакомая" на вилчере передвигается и не может вспомнить что было 5 минут назад.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 19:02

  rjkz написав:
  beee написав:Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США.
Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США.
Получилось потратить все деньги.
Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом.
Что происходит?


Можно подробней - что не получилось?
можно в ЛС или на профильной ветке, чтобы не утруждать модераторов.

Очевидно, працевлаштуватись.
А до того - вивчити місцеву мову.
Frant
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