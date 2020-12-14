Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США. Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США. Получилось потратить все деньги. Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом. Что происходит?
beee написав:Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США. Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США. Получилось потратить все деньги. Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом. Что происходит?
Канада и США не вариант. Только для молодых. И дорого. Хотя в Канаде ей 3000 канадских долларов должны были отвалить по CUAET. На 5 месяцев очень даже ничего пособие.
Нужно было на социалке в ЕС сидеть. Ирландия, Бельгия, Франция, Испания, Словения в конце концов.
beee написав:Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США. Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США. Получилось потратить все деньги. Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом. Что происходит?
Можно подробней - что не получилось? можно в ЛС или на профильной ветке, чтобы не утруждать модераторов.
beee написав:Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США. Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США. Получилось потратить все деньги. Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом. Что происходит?
Канада и США не вариант. Только для молодых. И дорого. Хотя в Канаде ей 3000 канадских долларов должны были отвалить по CUAET. На 5 месяцев очень даже ничего пособие.
Нужно было на социалке в ЕС сидеть. Ирландия, Бельгия, Франция, Испания, Словения в конце концов.
Вее не написал возраст, а Вы так расписали, как-будто "знакомая" на вилчере передвигается и не может вспомнить что было 5 минут назад.
beee написав:Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США. Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США. Получилось потратить все деньги. Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом. Что происходит?
Можно подробней - что не получилось? можно в ЛС или на профильной ветке, чтобы не утруждать модераторов.
Очевидно, працевлаштуватись. А до того - вивчити місцеву мову.
beee написав:Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США. Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США. Получилось потратить все деньги. Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом. Что происходит?
Дама когда летела через океан, вообще ставила себе цель закрепиться там, замуж к примеру выйти, диплом как Ржезк Коля подтвердить, или муж здесь на передовой, она с котлетой в экскурсию по Великим Озёрам, а потом - "ой я там никому не нужна, там ВСЁ плохо, я дома,отпустите меня с новой котлетой в Дубровник"?
beee написав:Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США. Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США. Получилось потратить все деньги. Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом. Что происходит?
Что-то она быстро сдалась, удача любит упорных. Не успела за лето принца найти наверное. Жаль не успеют запустить программу по завозу женщин из 3,4-го мира, все эти новополячки уже возвращаются
beee написав:Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США. Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США. Получилось потратить все деньги. Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом. Что происходит?
Что-то она быстро сдалась, удача любит упорных. Не успела за лето принца найти наверное. Жаль не успеют запустить программу по завозу женщин из 3,4-го мира, все эти новополячки уже возвращаются