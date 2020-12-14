Если бы не боевые действия за пределами Донбасса, здесь были бы все иностранцы, с учетом нашего девала. Любят они это дело, чувствовать себя маленькими шейхами) Скупка квартир шла бы стояками и оркестр из перфораторов звучал бы на каждом этаже. К сожалению имеем что имеем. Доделывают люди,которые точно знают чего хотят и умеют считать. Если он знает, что ему этот дом нужен, то дешевле он не будет. Неправильно наверное выразился, сам дом точно будет дешевле, а вот цены на материалы и работы дешевле точно не будут, а достраивать нужно, пока ещё не переписали ценники на весь ассортимент. Что самое интересное строители не испытывают недостатка работы, то есть за еду пока отказываются
ПС
А чего хотела ваша знакомая?! Вопрос риторический. Нужно было приезжать и быстро куда то устраиваться на работу, РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает. )) Если есть разрешение на работу сразу нужно было бы в мак или на фуру прыгать.А если без иронии, то мои родственники сейчас в Англии и в аxуе от ценников в провинции Манчестера. Даже при условии средней зарплаты откладывать вряд ли получится, а если семья, да ещё и с детьми....короче вафли, или больше зарабатывать)) Говорят в Киеве был оптимальный вариант доходов/расходов.