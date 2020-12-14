Додано: Суб 13 сер, 2022 21:59

beee написав: Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США.

Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США.

Получилось потратить все деньги.

Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом.

Что происходит? Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США.Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США.Получилось потратить все деньги.Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом.Что происходит?

Если бы не боевые действия за пределами Донбасса, здесь были бы все иностранцы, с учетом нашего девала. Любят они это дело, чувствовать себя маленькими шейхами) Скупка квартир шла бы стояками и оркестр из перфораторов звучал бы на каждом этаже. К сожалению имеем что имеем. Доделывают люди,которые точно знают чего хотят и умеют считать. Если он знает, что ему этот дом нужен, то дешевле он не будет. Неправильно наверное выразился, сам дом точно будет дешевле, а вот цены на материалы и работы дешевле точно не будут, а достраивать нужно, пока ещё не переписали ценники на весь ассортимент. Что самое интересное строители не испытывают недостатка работы, то есть за еду пока отказываютсяПСА чего хотела ваша знакомая?! Вопрос риторический. Нужно было приезжать и быстро куда то устраиваться на работу, РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает. )) Если есть разрешение на работу сразу нужно было бы в мак или на фуру прыгать.А если без иронии, то мои родственники сейчас в Англии и в аxуе от ценников в провинции Манчестера. Даже при условии средней зарплаты откладывать вряд ли получится, а если семья, да ещё и с детьми....короче вафли, или больше зарабатывать)) Говорят в Киеве был оптимальный вариант доходов/расходов.