Додано: Суб 13 сер, 2022 23:29

beee написав: Frant написав: rjkz написав: Можно подробней - что не получилось?

можно в ЛС или на профильной ветке, чтобы не утруждать модераторов. Можно подробней - что не получилось?можно в ЛС или на профильной ветке, чтобы не утруждать модераторов.

Очевидно, працевлаштуватись.

А до того - вивчити місцеву мову. Очевидно, працевлаштуватись.А до того - вивчити місцеву мову.

Да.

Тяжело морально. Тяжело физически. По чужим хатам.

Для молодёжи наверное легче. Ей под 60 всё таки. Какой там принц. Внуки уже в школе).

Язык, работа - так и не срослось Да.Тяжело морально. Тяжело физически. По чужим хатам.Для молодёжи наверное легче. Ей под 60 всё таки. Какой там принц. Внуки уже в школе).Язык, работа - так и не срослось

Все-таки, насколько подробности меняют картину.Сравните свое первое сообщение об этой даме и это.Прочитав первое, можно сделать вывод - кому мы там нужны? Все тяжело, нефиг ехать - вон, поехала знакомая веее, не трудоустроилась, просрала только все деньги и все равно прищлось вернуться.Так прочитав второе, понимаещь, что кейс заранее был проигрыщным...почти проигрыщным. И настолько почти, что стоило побороться за место под американским солнцем.под 60 (это я понимаю как 58,59,60) - это очень чувствительный возраст. Работать в США уже,можно сказать, чревато.По сути, ей надо было оформлять беженство и подаваться на все мыслимые и немыслимые пособия и программы адаптации. Вплоть до того, что пойти в какой-нибудь никому не нужный, но бесплатный колледж и языковые курсы и дотянуть до 63 лет. И потом стать "святой коровой" американского общества - бедной финансово женщиной пенсионного возраста. Федеральное пособие ссай в размере 840 долларов в месяц + что-то от штата (до 100 долларов), фудстемпы (около 300 долларов в месяц на ее одну), медикейд и после 65 медикер - лучшая медицина оллинклюзив, секшн эйт - за жилье платила-бы порядка 200 долларов в месяц, остальное -за счет налогоплательщиков. Кроме того, медикейд покрывает хоуматтендентов ( что-то среднее между домработницей/ком (есть определенный процент мужчин-хоуматтендентов) и сиделкой - и в жилье уборку сделают и в магаз сходят и давление померяют и таблетку в рот положат) и тн "детский садик" (Adult day care center) - старичков-старушек из дома забирает машина, привозит в помещение где собираются такие-же старички-старушки, их там развлекают всеми мыслимыми и немыслимыми путями - возят на экскурсии, приглашают местных артистов, в тч из некогда популярных на территории б.СССР, кормят (очень неплохо кормят - как правило, еда заказывается в ресторанах), если надо решить какие-то бумажные дела - сошиал-воркер к их услугам и потом отвозят обратно домой. Между "садиками" лютая конкуренция, лезут из кожи в борьбе за каждого "пациента" - это очень выгодный и серьезный бизнес.Так что Ваша знакомая проипала шанс беспечной старости на перспективу доживать в украинской реальности.