Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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beee написав:Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США. Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США. Получилось потратить все деньги. Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом. Что происходит?
Если бы не боевые действия за пределами Донбасса, здесь были бы все иностранцы, с учетом нашего девала. Любят они это дело, чувствовать себя маленькими шейхами) Скупка квартир шла бы стояками и оркестр из перфораторов звучал бы на каждом этаже. К сожалению имеем что имеем. Доделывают люди,которые точно знают чего хотят и умеют считать. Если он знает, что ему этот дом нужен, то дешевле он не будет. Неправильно наверное выразился, сам дом точно будет дешевле, а вот цены на материалы и работы дешевле точно не будут, а достраивать нужно, пока ещё не переписали ценники на весь ассортимент. Что самое интересное строители не испытывают недостатка работы, то есть за еду пока отказываются
ПС А чего хотела ваша знакомая?! Вопрос риторический. Нужно было приезжать и быстро куда то устраиваться на работу, РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает. )) Если есть разрешение на работу сразу нужно было бы в мак или на фуру прыгать.А если без иронии, то мои родственники сейчас в Англии и в аxуе от ценников в провинции Манчестера. Даже при условии средней зарплаты откладывать вряд ли получится, а если семья, да ещё и с детьми....короче вафли, или больше зарабатывать)) Говорят в Киеве был оптимальный вариант доходов/расходов.
rjkz написав:Можно подробней - что не получилось? можно в ЛС или на профильной ветке, чтобы не утруждать модераторов.
Очевидно, працевлаштуватись. А до того - вивчити місцеву мову.
Да. Тяжело морально. Тяжело физически. По чужим хатам. Для молодёжи наверное легче. Ей под 60 всё таки. Какой там принц. Внуки уже в школе). Язык, работа - так и не срослось
Все-таки, насколько подробности меняют картину. Сравните свое первое сообщение об этой даме и это. Прочитав первое, можно сделать вывод - кому мы там нужны? Все тяжело, нефиг ехать - вон, поехала знакомая веее, не трудоустроилась, просрала только все деньги и все равно прищлось вернуться. Так прочитав второе, понимаещь, что кейс заранее был проигрыщным...почти проигрыщным. И настолько почти, что стоило побороться за место под американским солнцем. под 60 (это я понимаю как 58,59,60) - это очень чувствительный возраст. Работать в США уже,можно сказать, чревато. По сути, ей надо было оформлять беженство и подаваться на все мыслимые и немыслимые пособия и программы адаптации. Вплоть до того, что пойти в какой-нибудь никому не нужный, но бесплатный колледж и языковые курсы и дотянуть до 63 лет. И потом стать "святой коровой" американского общества - бедной финансово женщиной пенсионного возраста. Федеральное пособие ссай в размере 840 долларов в месяц + что-то от штата (до 100 долларов), фудстемпы (около 300 долларов в месяц на ее одну), медикейд и после 65 медикер - лучшая медицина оллинклюзив, секшн эйт - за жилье платила-бы порядка 200 долларов в месяц, остальное -за счет налогоплательщиков . Кроме того, медикейд покрывает хоуматтендентов ( что-то среднее между домработницей/ком (есть определенный процент мужчин-хоуматтендентов) и сиделкой - и в жилье уборку сделают и в магаз сходят и давление померяют и таблетку в рот положат) и тн "детский садик" (Adult day care center) - старичков-старушек из дома забирает машина, привозит в помещение где собираются такие-же старички-старушки, их там развлекают всеми мыслимыми и немыслимыми путями - возят на экскурсии, приглашают местных артистов, в тч из некогда популярных на территории б.СССР, кормят (очень неплохо кормят - как правило, еда заказывается в ресторанах), если надо решить какие-то бумажные дела - сошиал-воркер к их услугам и потом отвозят обратно домой. Между "садиками" лютая конкуренция, лезут из кожи в борьбе за каждого "пациента" - это очень выгодный и серьезный бизнес. Так что Ваша знакомая проипала шанс беспечной старости на перспективу доживать в украинской реальности.
beee написав:Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США. Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США. Получилось потратить все деньги. Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом. Что происходит?
Если бы не боевые действия за пределами Донбасса, здесь были бы все иностранцы, с учетом нашего девала. Любят они это дело, чувствовать себя маленькими шейхами) Скупка квартир шла бы стояками и оркестр из перфораторов звучал бы на каждом этаже. К сожалению имеем что имеем. Доделывают люди,которые точно знают чего хотят и умеют считать. Если он знает, что ему этот дом нужен, то дешевле он не будет. Неправильно наверное выразился, сам дом точно будет дешевле, а вот цены на материалы и работы дешевле точно не будут, а достраивать нужно, пока ещё не переписали ценники на весь ассортимент. Что самое интересное строители не испытывают недостатка работы, то есть за еду пока отказываются
ПС А чего хотела ваша знакомая?! Вопрос риторический. Нужно было приезжать и быстро куда то устраиваться на работу, РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает. )) Если есть разрешение на работу сразу нужно было бы в мак или на фуру прыгать.А если без иронии, то мои родственники сейчас в Англии и в аxуе от ценников в провинции Манчестера. Даже при условии средней зарплаты откладывать вряд ли получится, а если семья, да ещё и с детьми....короче вафли, или больше зарабатывать)) Говорят в Киеве был оптимальный вариант доходов/расходов.
Ленивый и/или глупый. Причем у ленивого, но умного больше шансов хорошо зарабатывать. Не забываем - именно ленивые люди изобрели большинство из того, чем Человечество привыкло пользоваться тысячелетиями. Наверняка, кому-то впадло было тащить тяжелого мамонта с охоты- так появилось колесо. Хотя и про трудолюбие - был видос на ютубе, чувак в 2014м где-то из прилегающих к дырам мест свалил без языка и почти без денег, жена - гражданка США (когда-то ее ребенком вывезли, но после окончания школы и получения американского гражданства ее мама привезла обратно в Украину). Какое-то время работал паркетчиком, потом сантехником, потом начал работать сам на себя, благодаря тому что брался в любое время за любой заказ (американцы не напрягаются - с 9 до 5, но после 3-х уже никуда не поедут и в выходной - хоть миллион предлагай, жопу не поднимут) быстро наработал клиентуру, купил Спринтер, начал нанимать рабочих. И это все без языка - переговоры с клиентами с женой на спикере как переводчике.
rjkz Ну так может она в силу специфики данной ветки "имеет шо лендлордить(трибекить)" И у неё метров двести даже в с "выступающими плинтусами" и с "немодными МОПами" в наличии и их надо лично мониторить, разговаривать с председателем ОСББ, тупо счётчики лично фоткать и в ЕЭС и Водоканал фотки распечатанные отвозить. С кресла-каталки с Майами-beach это тяжеловато. И тут она в силу имеющихся приоритетов "весьма солидная дама", а не бабуля-шаровичок