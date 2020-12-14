RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10205102061020710208

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 109
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 21:59

  beee написав:Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США.
Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США.
Получилось потратить все деньги.
Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом.
Что происходит?

Если бы не боевые действия за пределами Донбасса, здесь были бы все иностранцы, с учетом нашего девала. Любят они это дело, чувствовать себя маленькими шейхами) Скупка квартир шла бы стояками и оркестр из перфораторов звучал бы на каждом этаже. К сожалению имеем что имеем. Доделывают люди,которые точно знают чего хотят и умеют считать. Если он знает, что ему этот дом нужен, то дешевле он не будет. Неправильно наверное выразился, сам дом точно будет дешевле, а вот цены на материалы и работы дешевле точно не будут, а достраивать нужно, пока ещё не переписали ценники на весь ассортимент. Что самое интересное строители не испытывают недостатка работы, то есть за еду пока отказываются

ПС
А чего хотела ваша знакомая?! Вопрос риторический. Нужно было приезжать и быстро куда то устраиваться на работу, РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает. )) Если есть разрешение на работу сразу нужно было бы в мак или на фуру прыгать.А если без иронии, то мои родственники сейчас в Англии и в аxуе от ценников в провинции Манчестера. Даже при условии средней зарплаты откладывать вряд ли получится, а если семья, да ещё и с детьми....короче вафли, или больше зарабатывать)) Говорят в Киеве был оптимальный вариант доходов/расходов.
hume
 
Повідомлень: 8677
З нами з: 27.12.12
Подякував: 924 раз.
Подякували: 1789 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

С этими нужно попробовать поторговаться, сказать риелторы прогнозируют 20% падение к осени))
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Pd4hT.html
hume
 
Повідомлень: 8677
З нами з: 27.12.12
Подякував: 924 раз.
Подякували: 1789 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 23:29

  beee написав:
  Frant написав:
  rjkz написав:Можно подробней - что не получилось?
можно в ЛС или на профильной ветке, чтобы не утруждать модераторов.

Очевидно, працевлаштуватись.
А до того - вивчити місцеву мову.

Да.
Тяжело морально. Тяжело физически. По чужим хатам.
Для молодёжи наверное легче. Ей под 60 всё таки. Какой там принц. Внуки уже в школе).
Язык, работа - так и не срослось


Все-таки, насколько подробности меняют картину.
Сравните свое первое сообщение об этой даме и это.
Прочитав первое, можно сделать вывод - кому мы там нужны? Все тяжело, нефиг ехать - вон, поехала знакомая веее, не трудоустроилась, просрала только все деньги и все равно прищлось вернуться.
Так прочитав второе, понимаещь, что кейс заранее был проигрыщным...почти проигрыщным. И настолько почти, что стоило побороться за место под американским солнцем.
под 60 (это я понимаю как 58,59,60) - это очень чувствительный возраст. Работать в США уже,можно сказать, чревато.
По сути, ей надо было оформлять беженство и подаваться на все мыслимые и немыслимые пособия и программы адаптации. Вплоть до того, что пойти в какой-нибудь никому не нужный, но бесплатный колледж и языковые курсы и дотянуть до 63 лет. И потом стать "святой коровой" американского общества - бедной финансово женщиной пенсионного возраста. Федеральное пособие ссай в размере 840 долларов в месяц + что-то от штата (до 100 долларов), фудстемпы (около 300 долларов в месяц на ее одну), медикейд и после 65 медикер - лучшая медицина оллинклюзив, секшн эйт - за жилье платила-бы порядка 200 долларов в месяц, остальное -за счет налогоплательщиков :mrgreen: . Кроме того, медикейд покрывает хоуматтендентов ( что-то среднее между домработницей/ком (есть определенный процент мужчин-хоуматтендентов) и сиделкой - и в жилье уборку сделают и в магаз сходят и давление померяют и таблетку в рот положат) и тн "детский садик" (Adult day care center) - старичков-старушек из дома забирает машина, привозит в помещение где собираются такие-же старички-старушки, их там развлекают всеми мыслимыми и немыслимыми путями - возят на экскурсии, приглашают местных артистов, в тч из некогда популярных на территории б.СССР, кормят (очень неплохо кормят - как правило, еда заказывается в ресторанах), если надо решить какие-то бумажные дела - сошиал-воркер к их услугам и потом отвозят обратно домой. Между "садиками" лютая конкуренция, лезут из кожи в борьбе за каждого "пациента" - это очень выгодный и серьезный бизнес.
Так что Ваша знакомая проипала шанс беспечной старости на перспективу доживать в украинской реальности.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13612
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7093 раз.
Подякували: 4153 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 23:40

  hume написав:С этими нужно попробовать поторговаться, сказать риелторы прогнозируют 20% падение к осени))
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Pd4hT.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/eksk ... e0bfb23685
склон перед участком в аренде на 49 лет.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6888
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1381 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 23:46

  hume написав:
  beee написав:Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США.
Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США.
Получилось потратить все деньги.
Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом.
Что происходит?

Если бы не боевые действия за пределами Донбасса, здесь были бы все иностранцы, с учетом нашего девала. Любят они это дело, чувствовать себя маленькими шейхами) Скупка квартир шла бы стояками и оркестр из перфораторов звучал бы на каждом этаже. К сожалению имеем что имеем. Доделывают люди,которые точно знают чего хотят и умеют считать. Если он знает, что ему этот дом нужен, то дешевле он не будет. Неправильно наверное выразился, сам дом точно будет дешевле, а вот цены на материалы и работы дешевле точно не будут, а достраивать нужно, пока ещё не переписали ценники на весь ассортимент. Что самое интересное строители не испытывают недостатка работы, то есть за еду пока отказываются

ПС
А чего хотела ваша знакомая?! Вопрос риторический. Нужно было приезжать и быстро куда то устраиваться на работу, РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает. )) Если есть разрешение на работу сразу нужно было бы в мак или на фуру прыгать.А если без иронии, то мои родственники сейчас в Англии и в аxуе от ценников в провинции Манчестера. Даже при условии средней зарплаты откладывать вряд ли получится, а если семья, да ещё и с детьми....короче вафли, или больше зарабатывать)) Говорят в Киеве был оптимальный вариант доходов/расходов.


Ленивый и/или глупый.
Причем у ленивого, но умного больше шансов хорошо зарабатывать. Не забываем - именно ленивые люди изобрели большинство из того, чем Человечество привыкло пользоваться тысячелетиями. Наверняка, кому-то впадло было тащить тяжелого мамонта с охоты- так появилось колесо.
Хотя и про трудолюбие - был видос на ютубе, чувак в 2014м где-то из прилегающих к дырам мест свалил без языка и почти без денег, жена - гражданка США (когда-то ее ребенком вывезли, но после окончания школы и получения американского гражданства ее мама привезла обратно в Украину). Какое-то время работал паркетчиком, потом сантехником, потом начал работать сам на себя, благодаря тому что брался в любое время за любой заказ (американцы не напрягаются - с 9 до 5, но после 3-х уже никуда не поедут и в выходной - хоть миллион предлагай, жопу не поднимут) быстро наработал клиентуру, купил Спринтер, начал нанимать рабочих. И это все без языка - переговоры с клиентами с женой на спикере как переводчике.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13612
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7093 раз.
Подякували: 4153 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 23:49

rjkz
Ну так может она в силу специфики данной ветки "имеет шо лендлордить(трибекить)"
И у неё метров двести даже в с "выступающими плинтусами" и с "немодными МОПами" в наличии и их надо лично мониторить, разговаривать с председателем ОСББ, тупо счётчики лично фоткать и в ЕЭС и Водоканал фотки распечатанные отвозить. С кресла-каталки с Майами-beach это тяжеловато. И тут она в силу имеющихся приоритетов "весьма солидная дама", а не бабуля-шаровичок
барабашов
 
Повідомлень: 2468
З нами з: 16.06.15
Подякував: 230 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10205102061020710208
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2292, 2293, 2294
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22938 11070180
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 сер, 2022 21:42
hume
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4895302
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4055
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3491)
13.08.2022 21:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.