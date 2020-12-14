Додано: Нед 14 сер, 2022 02:14

zerocool написав: rjkz написав: под 60 (это я понимаю как 58,59,60) - это очень чувствительный возраст. Работать в США уже,можно сказать, чревато.

По сути, ей надо было оформлять беженство и подаваться на все мыслимые и немыслимые пособия и программы адаптации. под 60 (это я понимаю как 58,59,60) - это очень чувствительный возраст. Работать в США уже,можно сказать, чревато.По сути, ей надо было оформлять беженство и подаваться на все мыслимые и немыслимые пособия и программы адаптации.

Найцікавіше те, що rjkz так і не зрозуміє, що тут не так. І чому жінка в 59 може не захотіти жити неймовірно похмурим життям, яке він тут максимально прикрашено спробував описати.



Прямо очевидна вся краса емігрантського аутотренінгу, щоб переконати себе - доводиться постійно переконувати інших, писати простирадла і тригеритися на слово США. Найцікавіше те, що rjkz так і не зрозуміє, що тут не так. І чому жінка в 59 може не захотіти жити неймовірно похмурим життям, яке він тут максимально прикрашено спробував описати.Прямо очевидна вся краса емігрантського аутотренінгу, щоб переконати себе - доводиться постійно переконувати інших, писати простирадла і тригеритися на слово США.

Все не успокоишься?"Хотите поговорить об этом?" (с)rjkz все розуміє і поставив смайл сарказму в своєму пості вишче.Кроме того, ни мой доход ни состояние счета не позволяют мне претендовать на паблик чардж ни в каком случае. Поэтому лично меня этот сценарий не касается.Однако, не буду утверждать, что я такой святоша.Я вполне отдаю себе отчет, что в случае, если-бы я оказался в ситуации, когда на одной чаше весов полная солнечных счастливых дней обеспеченного пенсионерства в Украине, с ее самой передовой медициной и всевозможным содействии государства в решении проблем человека, когда он уже не в состоянии ни зарабатывать ни рещать самостоятельно социальные и бытовые вопросы и помочь ему больше некому, а на другой чаше весов "похмуре життя людини похилого віку в США", то пожалуй, я выбрал-бы второе и не стал-бы отторгать руку помощи, если-бы в ней нуждался.Вот такой мой честный ответ.Что касается сценария - начинать работать в США в 58-59-60.Я не совсем разобрался почему оно так работает, но есть несколько пожилых людей, которые фактически прошли по описанному мной сценарию, они мне доказывали, что если-бы они, приехав в США в преклонном, предпенсионном возрасте, пошли работать, то не имели-бы ни медикейда ни ссай ни секшн 8.Ни медикера.Насколько я знаю, не все это так, но возможно в то время когда они приехали, оно так и было. Мне был приведен пример знакомой, которая приехав в почти 60 пошла работать, но времени работы не хватило на нормальную пенсию, а так как она работала, то не подпадала под ссай (что не есть правда. якобы, ее пенсия была ниже ссай. такое может быть и можно просто отказаться от пенсии в пользу ссай), лишилась медикейда (это может быть правдой, но если у нее нет превыщающего порог дохода в 860 долларов и на счету нет сбережений, то она может опять его получить) и не успела заработать медикер (вот тут, возможно, она действительно в пролете, но и медикейд - это очень неплохая страховка).Другое дело, что поработав несколько лет и сделав некоторые накопления, чтобы иметь возможность получать паблик чардж, надо опять стать бедным.Но согласитесь, что лучше иметь возможность нормально жить, даже считаясь бедным, чем просто доживать на то, что предлагает пенсионерам украинская реальность.К тому-же, я в этом убеждаюсь на каждом шагу, дети и старики - это категории, которые государство Соединенные Штаты Америки, не оставляет без обеспечения базовых потребностей, даже если они этого не просят. Есть еще одна категория "святой коровы" - это бездомные, но это уже переходит границы как разумности так и простой логики.