Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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beee написав:Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США. Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США. Получилось потратить все деньги. Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом. Что происходит?
Если бы не боевые действия за пределами Донбасса, здесь были бы все иностранцы, с учетом нашего девала. Любят они это дело, чувствовать себя маленькими шейхами) Скупка квартир шла бы стояками и оркестр из перфораторов звучал бы на каждом этаже. К сожалению имеем что имеем. Доделывают люди,которые точно знают чего хотят и умеют считать. Если он знает, что ему этот дом нужен, то дешевле он не будет. Неправильно наверное выразился, сам дом точно будет дешевле, а вот цены на материалы и работы дешевле точно не будут, а достраивать нужно, пока ещё не переписали ценники на весь ассортимент. Что самое интересное строители не испытывают недостатка работы, то есть за еду пока отказываются
ПС А чего хотела ваша знакомая?! Вопрос риторический. Нужно было приезжать и быстро куда то устраиваться на работу, РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает. )) Если есть разрешение на работу сразу нужно было бы в мак или на фуру прыгать.А если без иронии, то мои родственники сейчас в Англии и в аxуе от ценников в провинции Манчестера. Даже при условии средней зарплаты откладывать вряд ли получится, а если семья, да ещё и с детьми....короче вафли, или больше зарабатывать)) Говорят в Киеве был оптимальный вариант доходов/расходов.
rjkz написав:Можно подробней - что не получилось? можно в ЛС или на профильной ветке, чтобы не утруждать модераторов.
Очевидно, працевлаштуватись. А до того - вивчити місцеву мову.
Да. Тяжело морально. Тяжело физически. По чужим хатам. Для молодёжи наверное легче. Ей под 60 всё таки. Какой там принц. Внуки уже в школе). Язык, работа - так и не срослось
Все-таки, насколько подробности меняют картину. Сравните свое первое сообщение об этой даме и это. Прочитав первое, можно сделать вывод - кому мы там нужны? Все тяжело, нефиг ехать - вон, поехала знакомая веее, не трудоустроилась, просрала только все деньги и все равно прищлось вернуться. Так прочитав второе, понимаещь, что кейс заранее был проигрыщным...почти проигрыщным. И настолько почти, что стоило побороться за место под американским солнцем. под 60 (это я понимаю как 58,59,60) - это очень чувствительный возраст. Работать в США уже,можно сказать, чревато. По сути, ей надо было оформлять беженство и подаваться на все мыслимые и немыслимые пособия и программы адаптации. Вплоть до того, что пойти в какой-нибудь никому не нужный, но бесплатный колледж и языковые курсы и дотянуть до 63 лет. И потом стать "святой коровой" американского общества - бедной финансово женщиной пенсионного возраста. Федеральное пособие ссай в размере 840 долларов в месяц + что-то от штата (до 100 долларов), фудстемпы (около 300 долларов в месяц на ее одну), медикейд и после 65 медикер - лучшая медицина оллинклюзив, секшн эйт - за жилье платила-бы порядка 200 долларов в месяц, остальное -за счет налогоплательщиков . Кроме того, медикейд покрывает хоуматтендентов ( что-то среднее между домработницей/ком (есть определенный процент мужчин-хоуматтендентов) и сиделкой - и в жилье уборку сделают и в магаз сходят и давление померяют и таблетку в рот положат) и тн "детский садик" (Adult day care center) - старичков-старушек из дома забирает машина, привозит в помещение где собираются такие-же старички-старушки, их там развлекают всеми мыслимыми и немыслимыми путями - возят на экскурсии, приглашают местных артистов, в тч из некогда популярных на территории б.СССР, кормят (очень неплохо кормят - как правило, еда заказывается в ресторанах), если надо решить какие-то бумажные дела - сошиал-воркер к их услугам и потом отвозят обратно домой. Между "садиками" лютая конкуренция, лезут из кожи в борьбе за каждого "пациента" - это очень выгодный и серьезный бизнес. Так что Ваша знакомая проипала шанс беспечной старости на перспективу доживать в украинской реальности.
beee написав:Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США. Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США. Получилось потратить все деньги. Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом. Что происходит?
Если бы не боевые действия за пределами Донбасса, здесь были бы все иностранцы, с учетом нашего девала. Любят они это дело, чувствовать себя маленькими шейхами) Скупка квартир шла бы стояками и оркестр из перфораторов звучал бы на каждом этаже. К сожалению имеем что имеем. Доделывают люди,которые точно знают чего хотят и умеют считать. Если он знает, что ему этот дом нужен, то дешевле он не будет. Неправильно наверное выразился, сам дом точно будет дешевле, а вот цены на материалы и работы дешевле точно не будут, а достраивать нужно, пока ещё не переписали ценники на весь ассортимент. Что самое интересное строители не испытывают недостатка работы, то есть за еду пока отказываются
ПС А чего хотела ваша знакомая?! Вопрос риторический. Нужно было приезжать и быстро куда то устраиваться на работу, РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает. )) Если есть разрешение на работу сразу нужно было бы в мак или на фуру прыгать.А если без иронии, то мои родственники сейчас в Англии и в аxуе от ценников в провинции Манчестера. Даже при условии средней зарплаты откладывать вряд ли получится, а если семья, да ещё и с детьми....короче вафли, или больше зарабатывать)) Говорят в Киеве был оптимальный вариант доходов/расходов.
Ленивый и/или глупый. Причем у ленивого, но умного больше шансов хорошо зарабатывать. Не забываем - именно ленивые люди изобрели большинство из того, чем Человечество привыкло пользоваться тысячелетиями. Наверняка, кому-то впадло было тащить тяжелого мамонта с охоты- так появилось колесо. Хотя и про трудолюбие - был видос на ютубе, чувак в 2014м где-то из прилегающих к дырам мест свалил без языка и почти без денег, жена - гражданка США (когда-то ее ребенком вывезли, но после окончания школы и получения американского гражданства ее мама привезла обратно в Украину). Какое-то время работал паркетчиком, потом сантехником, потом начал работать сам на себя, благодаря тому что брался в любое время за любой заказ (американцы не напрягаются - с 9 до 5, но после 3-х уже никуда не поедут и в выходной - хоть миллион предлагай, жопу не поднимут) быстро наработал клиентуру, купил Спринтер, начал нанимать рабочих. И это все без языка - переговоры с клиентами с женой на спикере как переводчике.
rjkz Ну так может она в силу специфики данной ветки "имеет шо лендлордить(трибекить)" И у неё метров двести даже в с "выступающими плинтусами" и с "немодными МОПами" в наличии и их надо лично мониторить, разговаривать с председателем ОСББ, тупо счётчики лично фоткать и в ЕЭС и Водоканал фотки распечатанные отвозить. С кресла-каталки с Майами-beach это тяжеловато. И тут она в силу имеющихся приоритетов "весьма солидная дама", а не бабуля-шаровичок
rjkz написав:под 60 (это я понимаю как 58,59,60) - это очень чувствительный возраст. Работать в США уже,можно сказать, чревато. По сути, ей надо было оформлять беженство и подаваться на все мыслимые и немыслимые пособия и программы адаптации.
Найцікавіше те, що rjkz так і не зрозуміє, що тут не так. І чому жінка в 59 може не захотіти жити неймовірно похмурим життям, яке він тут максимально прикрашено спробував описати.
Прямо очевидна вся краса емігрантського аутотренінгу, щоб переконати себе - доводиться постійно переконувати інших, писати простирадла і тригеритися на слово США.
барабашов написав:rjkz Ну так может она в силу специфики данной ветки "имеет шо лендлордить(трибекить)" И у неё метров двести даже в с "выступающими плинтусами" и с "немодными МОПами" в наличии и их надо лично мониторить, разговаривать с председателем ОСББ, тупо счётчики лично фоткать и в ЕЭС и Водоканал фотки распечатанные отвозить. С кресла-каталки с Майами-beach это тяжеловато. И тут она в силу имеющихся приоритетов "весьма солидная дама", а не бабуля-шаровичок
Ок, давайте в этом контексте обсудим. Во-первых, судя из того, что сказано в задачнике, у мадам есть родственники. Так иногда бывает, что у людей есть родственники. Что мещает перевалить непосильную ношу лендлордского труда на хрупкие плечи родственников за долю малую в этом мегатрудоемком труде? Поверте, оно работает. И немного родственников откажет в помощи родному человеку в получении дохода Во-вторых, если уж пошла такая пьянка, то современные инструменты позволяют получать и тратить деньги в любой точке земного шара за исключением стран-изгоев. К ним ни Украина ни Польша ни США ни Канада не относятся. То есть, лендлордство не только не мешало бы ей в адаптации, а очень-бы помогло. Что касается предрассудков... на одном канале была такая история: "приехала в США семья, но не взяли бабушку. -Почему? -А кем-бы она тут была? А там она - ВДОВА АКАДЕМИКА!" В общем, "а кем я там буду?" - это просто вавка в голове и не более. У каждого есть право быть самим собой и класть на то, что о твоем социальном статусе думают окружающие.
rjkz написав:под 60 (это я понимаю как 58,59,60) - это очень чувствительный возраст. Работать в США уже,можно сказать, чревато. По сути, ей надо было оформлять беженство и подаваться на все мыслимые и немыслимые пособия и программы адаптации.
Найцікавіше те, що rjkz так і не зрозуміє, що тут не так. І чому жінка в 59 може не захотіти жити неймовірно похмурим життям, яке він тут максимально прикрашено спробував описати.
Прямо очевидна вся краса емігрантського аутотренінгу, щоб переконати себе - доводиться постійно переконувати інших, писати простирадла і тригеритися на слово США.
Все не успокоишься? "Хотите поговорить об этом?" (с) rjkz все розуміє і поставив смайл сарказму в своєму пості вишче. Кроме того, ни мой доход ни состояние счета не позволяют мне претендовать на паблик чардж ни в каком случае. Поэтому лично меня этот сценарий не касается. Однако, не буду утверждать, что я такой святоша. Я вполне отдаю себе отчет, что в случае, если-бы я оказался в ситуации, когда на одной чаше весов полная солнечных счастливых дней обеспеченного пенсионерства в Украине, с ее самой передовой медициной и всевозможным содействии государства в решении проблем человека, когда он уже не в состоянии ни зарабатывать ни рещать самостоятельно социальные и бытовые вопросы и помочь ему больше некому, а на другой чаше весов "похмуре життя людини похилого віку в США", то пожалуй, я выбрал-бы второе и не стал-бы отторгать руку помощи, если-бы в ней нуждался. Вот такой мой честный ответ. Что касается сценария - начинать работать в США в 58-59-60. Я не совсем разобрался почему оно так работает, но есть несколько пожилых людей, которые фактически прошли по описанному мной сценарию, они мне доказывали, что если-бы они, приехав в США в преклонном, предпенсионном возрасте, пошли работать, то не имели-бы ни медикейда ни ссай ни секшн 8. Ни медикера. Насколько я знаю, не все это так, но возможно в то время когда они приехали, оно так и было. Мне был приведен пример знакомой, которая приехав в почти 60 пошла работать, но времени работы не хватило на нормальную пенсию, а так как она работала, то не подпадала под ссай (что не есть правда. якобы, ее пенсия была ниже ссай. такое может быть и можно просто отказаться от пенсии в пользу ссай), лишилась медикейда (это может быть правдой, но если у нее нет превыщающего порог дохода в 860 долларов и на счету нет сбережений, то она может опять его получить) и не успела заработать медикер (вот тут, возможно, она действительно в пролете, но и медикейд - это очень неплохая страховка). Другое дело, что поработав несколько лет и сделав некоторые накопления, чтобы иметь возможность получать паблик чардж, надо опять стать бедным. Но согласитесь, что лучше иметь возможность нормально жить, даже считаясь бедным, чем просто доживать на то, что предлагает пенсионерам украинская реальность. К тому-же, я в этом убеждаюсь на каждом шагу, дети и старики - это категории, которые государство Соединенные Штаты Америки, не оставляет без обеспечения базовых потребностей, даже если они этого не просят. Есть еще одна категория "святой коровы" - это бездомные, но это уже переходит границы как разумности так и простой логики.
beee написав:Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США. Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США. Получилось потратить все деньги. Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом. Что происходит?
Если бы не боевые действия за пределами Донбасса, здесь были бы все иностранцы, с учетом нашего девала. Любят они это дело, чувствовать себя маленькими шейхами) Скупка квартир шла бы стояками и оркестр из перфораторов звучал бы на каждом этаже. К сожалению имеем что имеем. Доделывают люди,которые точно знают чего хотят и умеют считать. Если он знает, что ему этот дом нужен, то дешевле он не будет. Неправильно наверное выразился, сам дом точно будет дешевле, а вот цены на материалы и работы дешевле точно не будут, а достраивать нужно, пока ещё не переписали ценники на весь ассортимент. Что самое интересное строители не испытывают недостатка работы, то есть за еду пока отказываются
ПС А чего хотела ваша знакомая?! Вопрос риторический. Нужно было приезжать и быстро куда то устраиваться на работу, РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает. )) Если есть разрешение на работу сразу нужно было бы в мак или на фуру прыгать.А если без иронии, то мои родственники сейчас в Англии и в аxуе от ценников в провинции Манчестера. Даже при условии средней зарплаты откладывать вряд ли получится, а если семья, да ещё и с детьми....короче вафли, или больше зарабатывать)) Говорят в Киеве был оптимальный вариант доходов/расходов.
Батєнька, ви не вірите в квартири з євроремонтом за ціною євроремонта в Києві??? І дарма!
Процес здешевлення Кржн - він не йде, він летить! За два-три роки результати будуть такі, що дехто буде волосся рвати на своїй потилиці.