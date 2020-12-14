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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 14 сер, 2022 07:22
fox767676 написав: beee написав:
Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США.
Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США.
Получилось потратить все деньги.
Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом.
Что происходит?
Что-то она быстро сдалась, удача любит упорных. Не успела за лето принца найти наверное. Жаль не успеют запустить программу по завозу женщин из 3,4-го мира, все эти новополячки уже возвращаются
Новополячки не захотіли працювати прибиральницями і касирами???
Краще в Києві відкрити черговий салон краси чи кафе?
Можливо, таки варто укро-бидо-їліті взяти курс на індустріалізацію країни??? Якісь заводити,фабрики, складальні цехи?
Що за держава, в якій у сантехніка ЗП вища, ніж у інженера???? Чи довго вона протримається?
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Додано: Нед 14 сер, 2022 07:35
hume написав:
РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает.
Извиняюсь за оффтоп, у меня до 10 человек знакомых успешно переселились в США (правда это было давненько), по программе work and travel. Никто не вернулся в неньку. Хотя говорят этот путь нелегален.
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Додано: Нед 14 сер, 2022 07:49
Франт.
Епоху індустріалізації замінює епоха диджиталізації та ІТ технологій.
Можливо, ви цього ще не помітили?
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