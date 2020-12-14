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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10206102071020810209

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 109
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 07:22

  fox767676 написав:
  beee написав:Знакомая вернулась после 5 месяцев скитания Польша-Канада-США.
Морально разбита. Ничего не получилось, учитывая родственников в США.
Получилось потратить все деньги.
Заказчик из Канады приехал. Говорит доделайте дом.
Что происходит?

Что-то она быстро сдалась, удача любит упорных. Не успела за лето принца найти наверное. Жаль не успеют запустить программу по завозу женщин из 3,4-го мира, все эти новополячки уже возвращаются

Новополячки не захотіли працювати прибиральницями і касирами???
Краще в Києві відкрити черговий салон краси чи кафе?

Можливо, таки варто укро-бидо-їліті взяти курс на індустріалізацію країни??? Якісь заводити,фабрики, складальні цехи?
Що за держава, в якій у сантехніка ЗП вища, ніж у інженера???? Чи довго вона протримається?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 07:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  hume написав:РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает.

Извиняюсь за оффтоп, у меня до 10 человек знакомых успешно переселились в США (правда это было давненько), по программе work and travel. Никто не вернулся в неньку. Хотя говорят этот путь нелегален.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 07:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Франт.
Епоху індустріалізації замінює епоха диджиталізації та ІТ технологій.
Можливо, ви цього ще не помітили?
Investor_K
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