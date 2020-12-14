fox767676 написав:
Что-то она быстро сдалась, удача любит упорных. Не успела за лето принца найти наверное. Жаль не успеют запустить программу по завозу женщин из 3,4-го мира, все эти новополячки уже возвращаются
Новополячки не захотіли працювати прибиральницями і касирами???
Краще в Києві відкрити черговий салон краси чи кафе?
Можливо, таки варто укро-бидо-їліті взяти курс на індустріалізацію країни??? Якісь заводити,фабрики, складальні цехи?
Що за держава, в якій у сантехніка ЗП вища, ніж у інженера???? Чи довго вона протримається?