Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 сер, 2022 22:18
С этими нужно попробовать поторговаться, сказать риелторы прогнозируют 20% падение к осени))
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Pd4hT.html
hume
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Додано: Суб 13 сер, 2022 23:40
Мизантрóп
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Додано: Нед 14 сер, 2022 07:35
hume написав:
РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает.
Извиняюсь за оффтоп, у меня до 10 человек знакомых успешно переселились в США (правда это было давненько), по программе work and travel. Никто не вернулся в неньку. Хотя говорят этот путь нелегален.
BIGor
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Додано: Нед 14 сер, 2022 07:49
Франт.
Епоху індустріалізації замінює епоха диджиталізації та ІТ технологій. Можливо, ви цього ще не помітили?
Investor_K
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Додано: Нед 14 сер, 2022 08:16
Investor_K написав:
Франт.
Епоху індустріалізації замінює епоха диджиталізації та ІТ технологій.
Можливо, ви цього ще не помітили?
Тепер ті діджиталізатори бігають по світу зброю випрошують.
Пи. СИ. Зброя - це таке важке і металеве.
Bolt
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