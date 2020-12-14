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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 сер, 2022 22:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
С этими нужно попробовать поторговаться, сказать риелторы прогнозируют 20% падение к осени))
Додано: Суб 13 сер, 2022 23:40
склон перед участком в аренде на 49 лет.
Додано: Нед 14 сер, 2022 07:35
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 14 сер, 2022 10:35
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не переселились, а потрапили і залишилися нелегалами. Work and travel це програма, зазвичай для студентів, поїхати в США, повчити мову й підробити. З останнім не у всіх добре, частіше за все залишаються в мінусі.
Щодо нелегалів - є ризик, що не просто не вийде залишитися, а взагалі потім більше не пустять. Це шлях відчаю для тих, кому взагалі нема чого втрачати
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