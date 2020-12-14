Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает.
Извиняюсь за оффтоп, у меня до 10 человек знакомых успешно переселились в США (правда это было давненько), по программе work and travel. Никто не вернулся в неньку. Хотя говорят этот путь нелегален.
Не переселились, а потрапили і залишилися нелегалами. Work and travel це програма, зазвичай для студентів, поїхати в США, повчити мову й підробити. З останнім не у всіх добре, частіше за все залишаються в мінусі. Щодо нелегалів - є ризик, що не просто не вийде залишитися, а взагалі потім більше не пустять. Це шлях відчаю для тих, кому взагалі нема чого втрачати
hume написав:РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает.
Извиняюсь за оффтоп, у меня до 10 человек знакомых успешно переселились в США (правда это было давненько), по программе work and travel. Никто не вернулся в неньку. Хотя говорят этот путь нелегален.
Не переселились, а потрапили і залишилися нелегалами. Work and travel це програма, зазвичай для студентів, поїхати в США, повчити мову й підробити. З останнім не у всіх добре, частіше за все залишаються в мінусі. Щодо нелегалів - є ризик, що не просто не вийде залишитися, а взагалі потім більше не пустять. Це шлях відчаю для тих, кому взагалі нема чого втрачати
Та вони вже за цей час легалізувались, покупляли будинки і авто, народили дітей. Який тут відчай? Але з мінусів що розсказували - що не можна виїзжати закордон перші роки і треба сидіти тихо (не торгувати наркотою, не їздити пьяними ітд) - короче не привертати сильно уваги поліції. А наступні роки - як все по маслу.
BIGor написав:Извиняюсь за оффтоп, у меня до 10 человек знакомых успешно переселились в США (правда это было давненько), по программе work and travel. Никто не вернулся в неньку. Хотя говорят этот путь нелегален.
Не переселились, а потрапили і залишилися нелегалами. Work and travel це програма, зазвичай для студентів, поїхати в США, повчити мову й підробити. З останнім не у всіх добре, частіше за все залишаються в мінусі. Щодо нелегалів - є ризик, що не просто не вийде залишитися, а взагалі потім більше не пустять. Це шлях відчаю для тих, кому взагалі нема чого втрачати
Та вони вже за цей час легалізувались, покупляли будинки і авто, народили дітей. Який тут відчай? Але з мінусів що розсказували - що не можна виїзжати закордон перші роки і треба сидіти тихо (не торгувати наркотою, не їздити пьяними ітд) - короче не привертати сильно уваги поліції. А наступні роки - як все по маслу.
Відчай - це попертись нелегалом через таку програму. Ну, як вже натуралізувались, молодці, хоча дуже сумніваюсь, що прям всі житло покупляли