RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10204102051020610207

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 109
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

С этими нужно попробовать поторговаться, сказать риелторы прогнозируют 20% падение к осени))
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Pd4hT.html
hume
 
Повідомлень: 8676
З нами з: 27.12.12
Подякував: 924 раз.
Подякували: 1789 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 23:40

  hume написав:С этими нужно попробовать поторговаться, сказать риелторы прогнозируют 20% падение к осени))
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Pd4hT.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/eksk ... e0bfb23685
склон перед участком в аренде на 49 лет.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6887
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1382 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 07:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  hume написав:РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает.

Извиняюсь за оффтоп, у меня до 10 человек знакомых успешно переселились в США (правда это было давненько), по программе work and travel. Никто не вернулся в неньку. Хотя говорят этот путь нелегален.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6487
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1042 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 10:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  hume написав:РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает.

Извиняюсь за оффтоп, у меня до 10 человек знакомых успешно переселились в США (правда это было давненько), по программе work and travel. Никто не вернулся в неньку. Хотя говорят этот путь нелегален.
Не переселились, а потрапили і залишилися нелегалами. Work and travel це програма, зазвичай для студентів, поїхати в США, повчити мову й підробити. З останнім не у всіх добре, частіше за все залишаються в мінусі.
Щодо нелегалів - є ризик, що не просто не вийде залишитися, а взагалі потім більше не пустять. Це шлях відчаю для тих, кому взагалі нема чого втрачати
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31883
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 7559 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 10:56

  Faceless написав:
BIGor написав:
  hume написав:РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает.

Извиняюсь за оффтоп, у меня до 10 человек знакомых успешно переселились в США (правда это было давненько), по программе work and travel. Никто не вернулся в неньку. Хотя говорят этот путь нелегален.
Не переселились, а потрапили і залишилися нелегалами. Work and travel це програма, зазвичай для студентів, поїхати в США, повчити мову й підробити. З останнім не у всіх добре, частіше за все залишаються в мінусі.
Щодо нелегалів - є ризик, що не просто не вийде залишитися, а взагалі потім більше не пустять. Це шлях відчаю для тих, кому взагалі нема чого втрачати

Та вони вже за цей час легалізувались, покупляли будинки і авто, народили дітей. Який тут відчай? Але з мінусів що розсказували - що не можна виїзжати закордон перші роки і треба сидіти тихо (не торгувати наркотою, не їздити пьяними ітд) - короче не привертати сильно уваги поліції. А наступні роки - як все по маслу.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6487
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1042 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 11:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Извиняюсь за оффтоп, у меня до 10 человек знакомых успешно переселились в США (правда это было давненько), по программе work and travel. Никто не вернулся в неньку. Хотя говорят этот путь нелегален.
Не переселились, а потрапили і залишилися нелегалами. Work and travel це програма, зазвичай для студентів, поїхати в США, повчити мову й підробити. З останнім не у всіх добре, частіше за все залишаються в мінусі.
Щодо нелегалів - є ризик, що не просто не вийде залишитися, а взагалі потім більше не пустять. Це шлях відчаю для тих, кому взагалі нема чого втрачати

Та вони вже за цей час легалізувались, покупляли будинки і авто, народили дітей. Який тут відчай? Але з мінусів що розсказували - що не можна виїзжати закордон перші роки і треба сидіти тихо (не торгувати наркотою, не їздити пьяними ітд) - короче не привертати сильно уваги поліції. А наступні роки - як все по маслу.


Відчай - це попертись нелегалом через таку програму. Ну, як вже натуралізувались, молодці, хоча дуже сумніваюсь, що прям всі житло покупляли
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31883
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 7559 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 11:31

А как же истории про мексов, которые сидят в штатах по 30 лет на нелегалке?! Или у бледнолицых есть преференции?!
Bolt
 
Повідомлень: 1292
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 12:15

  Мизантрóп написав:
  hume написав:С этими нужно попробовать поторговаться, сказать риелторы прогнозируют 20% падение к осени))
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Pd4hT.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/eksk ... e0bfb23685
склон перед участком в аренде на 49 лет.

Неужели Украина, наконец, очистится от все этих уйопков?
airmax78
 
Повідомлень: 40830
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5048 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10204102051020610207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2292, 2293, 2294
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22939 11110825
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 сер, 2022 07:51
BIGor
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4895370
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4058
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4197)
14.08.2022 12:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.