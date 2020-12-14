Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает.
Извиняюсь за оффтоп, у меня до 10 человек знакомых успешно переселились в США (правда это было давненько), по программе work and travel. Никто не вернулся в неньку. Хотя говорят этот путь нелегален.
Не переселились, а потрапили і залишилися нелегалами. Work and travel це програма, зазвичай для студентів, поїхати в США, повчити мову й підробити. З останнім не у всіх добре, частіше за все залишаються в мінусі. Щодо нелегалів - є ризик, що не просто не вийде залишитися, а взагалі потім більше не пустять. Це шлях відчаю для тих, кому взагалі нема чого втрачати
hume написав:РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает.
Извиняюсь за оффтоп, у меня до 10 человек знакомых успешно переселились в США (правда это было давненько), по программе work and travel. Никто не вернулся в неньку. Хотя говорят этот путь нелегален.
Не переселились, а потрапили і залишилися нелегалами. Work and travel це програма, зазвичай для студентів, поїхати в США, повчити мову й підробити. З останнім не у всіх добре, частіше за все залишаються в мінусі. Щодо нелегалів - є ризик, що не просто не вийде залишитися, а взагалі потім більше не пустять. Це шлях відчаю для тих, кому взагалі нема чого втрачати
Та вони вже за цей час легалізувались, покупляли будинки і авто, народили дітей. Який тут відчай? Але з мінусів що розсказували - що не можна виїзжати закордон перші роки і треба сидіти тихо (не торгувати наркотою, не їздити пьяними ітд) - короче не привертати сильно уваги поліції. А наступні роки - як все по маслу.
BIGor написав:Извиняюсь за оффтоп, у меня до 10 человек знакомых успешно переселились в США (правда это было давненько), по программе work and travel. Никто не вернулся в неньку. Хотя говорят этот путь нелегален.
Не переселились, а потрапили і залишилися нелегалами. Work and travel це програма, зазвичай для студентів, поїхати в США, повчити мову й підробити. З останнім не у всіх добре, частіше за все залишаються в мінусі. Щодо нелегалів - є ризик, що не просто не вийде залишитися, а взагалі потім більше не пустять. Це шлях відчаю для тих, кому взагалі нема чого втрачати
Та вони вже за цей час легалізувались, покупляли будинки і авто, народили дітей. Який тут відчай? Але з мінусів що розсказували - що не можна виїзжати закордон перші роки і треба сидіти тихо (не торгувати наркотою, не їздити пьяними ітд) - короче не привертати сильно уваги поліції. А наступні роки - як все по маслу.
Відчай - це попертись нелегалом через таку програму. Ну, як вже натуралізувались, молодці, хоча дуже сумніваюсь, що прям всі житло покупляли
Ромасик написав:Три башни на берегу - не очень то и переменная. И Риверсайд им в подарок) Была в 2000х любовь к строительству 3 башен
Они окружены новыми 9 этажками, и старыми-новыми 14 этажками. Еще и куча 4-5 этажных БЦ рядом. 3 не 6, как хотели в Солнечной Ривьере сделать. Все-таки тенденция прослеживается ((
Для меня переменная высотность это на берегу 4 этажа, дальше 9-14 и возле станции метро так и быть несколько башен. А не все наоборот или как попало
hume написав:Смысл есть, сменить этажность, чтоб не было сплошной стены как на ПОХе. Поэтому и было несколько свечек по 25 этажей, остальные дома от 9 до 16 этажей на несколько парадных. Если посмотреть на Березняки с правого берега, то именно там отлично видно как разная этажность влияет на линию горизонта, приятно смотреть.
Березняки - это торчуны среди совкопанелек. Пример того, как попало