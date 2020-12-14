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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10205102061020710208

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 109
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 13:26

Средняя стоимость аренды жилья в Киеве снизилась на 38%, в области на четверть – OLX
https://interfax.com.ua/news/economic/852000.html

В то же время пользователи чаще всего интересовались жильем в Дарницком районе (18,6 тыс. откликов), Днепровском (13,5 тыс.), Голосеевском (13,3 тыс.).
пох такой пох

А в Елисаветграде цены не падают, поскольку туда беженцев свозят
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 15:15

  Faceless написав:
BIGor написав:
  hume написав:РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает.

Извиняюсь за оффтоп, у меня до 10 человек знакомых успешно переселились в США (правда это было давненько), по программе work and travel. Никто не вернулся в неньку. Хотя говорят этот путь нелегален.
Не переселились, а потрапили і залишилися нелегалами. Work and travel це програма, зазвичай для студентів, поїхати в США, повчити мову й підробити. З останнім не у всіх добре, частіше за все залишаються в мінусі.
Щодо нелегалів - є ризик, що не просто не вийде залишитися, а взагалі потім більше не пустять. Це шлях відчаю для тих, кому взагалі нема чого втрачати


Я очень извиняюсь, но очень интересно, флуд про США удаляют только в том случае, если в нем участвует rjkz?
Остальным, в том числе модераторам это позволительно?
Так, для общего развития и расширения кругозора.
rjkz
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  #<1 ... 10205102061020710208
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